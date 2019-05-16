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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.05.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden iftar yemeği

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden iftar yemeği

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Amerikalı Müslüman kanaat önderleri ile Washington'da yerleşik bazı ülke diplomatik temsilcilerine Amerika Diyanet Merkezinde iftar verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) verilen iftara, Amerikalı Müslüman kanaat önderleri ile Washington'da yerleşik bazı ülke diplomatik temsilcileri katıldı.

DCA'de organize edilen ve ev sahipliğini Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yaptığı programa çok sayıda Amerikalı, Türk ve diğer ülkelerden diplomatik temsilciler iştirak etti.

İftar yemeğine ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad ve İslami Yardım kurumu başkanı Enver Han gibi Amerikalı Müslüman toplumun önemli isimlerinin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Bangladeş ve Gambiya'nın büyükelçileri de katıldı.

Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada, Amerikalı Müslümanlarla Türk toplumu arasındaki bağların giderek güçlendiğine işaret ederek, bu tür organizasyonların çok özel bir önem taşıdığını vurguladı.

Türkiyenin Washington Büyükelçiliğinden iftar yemeği

"İSLAMOFOBİK SÖYLEMLERE KARŞI UYANIK OLMALIYIZ"

Yeni Zelanda'daki son cami saldırılarına atıf yapan Kılıç, İslamofobik söylemlerin tüm dünyaya verdiği zararın altını çizdi ve bu söylemlere karşı herkesin uyanık olması gerektiğini belirtti.

Türkiyenin Washington Büyükelçiliğinden iftar yemeği

"Terörizmin rengi, ırkı ve dini olmaz; terörün her türlüsü apaçık bir suçtur ve hepimiz bu suçun karşısında olmalıyız." değerlendirmesini yapan Kılıç, ABD'de yaşayan tüm Müslümanların nefret söylemine karşı birlik içinde ve bunun da memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Kılıç ayrıca, New Haven'da kundaklanan Diyanet Camisi'ne yapılan saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve bu tür saldırıların ABD'de yerinin olmaması gerektiğini ifade etti.

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