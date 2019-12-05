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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’den NATO’da Baltık jesti

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Türkiye’den NATO’da Baltık jesti

NATO’nun 70’inci yıl zirvesi ‘Görüş ayrılıklarına rağmen güçlüyüz’ mesajıyla bitti. Müttefiklerin terör örgütü YPG konusundaki tavrı nedeniyle ittifakın Baltık planına itiraz eden Türkiye, tatmin edici bir formül devreye sokulunca veto kartına başvurmadı.

NATO’nun 70’inci yaş kutlamaları çerçevesinde İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford’da bir otelde düzenlenen zirve, ‘görüş ayrılıklarına rağmen güçlüyüz’ mesajıyla bitti. Özellikle ABD, Türkiye ve Fransa’nın öne çıktığı zirve sonunda yayımlanan Londra Deklarasyonu, tüm müttefiklerin hassasiyetlerini mümkün olduğu kadar yansıtan bir içeriğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Toplantı öncesinde önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Türkiye’nin Polonya ve Baltık ülkelerine ilişkin savunma planına yönelik itirazının aşılması için yoğun diplomasi trafiği yürütüldü. Yapılan temaslar sonrasında Ankara’nın çekincelerini gideren bir formül devreye sokulunca, Türkiye itirazını kaldırdı. Üye ülkeler arasında terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye yönelik görüş ayrılıkları aşılamadı. Ancak NATO, terörle mücadelenin daha da hızlandırılmasına yönelik bir eylem planını kabul etti.

TEKNİK FORMÜLLE AŞILDI

Savunma planlarına ilişkin sorunun temelinde, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin tehdit olarak nitelendirilmesine ABD’nin itirazı üzerine, Ankara’nın da Polonya ve Baltık ülkelerine yönelik savunma planının güncellenmesine onay vermemesi yatıyordu. Teknik heyetler ve liderler düzeyinde yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye için güncellenmiş plan yerine 2017’de devreye sokulan Kademeli Mukabele Planı’nın korunmasına yeşil ışık yakıldı. Bu planda YPG’nin PKK’nın Suriye uzantısı olduğu vurgusu yer alıyor. Türkiye’yi rahatlatan bir tablo oluşunca, Ankara da vetodan vazgeçti. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye’nin itirazını kaldırmasıyla ilgili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gösterdiği dayanışma nedeniyle teşekkür ettik” dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da Türkiye’nin görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

YENİ EYLEM PLANI

Zirve sonrasında yaptığı açıklamada, liderlerin terörle mücadele çabalarını arttırma konusunda yeni bir eylem planı üzerinde anlaştığını belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, YPG’nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusunda farklı görüşler bulunduğunu, konunun bu toplantıda spesifik olarak ele alınmadığını ancak müttefikler arasında tartışılan bir sorun olduğunu söyledi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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