"Türkiye'deki Suriyeli çocuklar okula dönme şansı yakaladı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri"Türkiye'deki Suriyeli çocuklar okula dönme şansı yakaladı"
GeriDünya "Türkiye'deki Suriyeli çocuklar okula dönme şansı yakaladı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
09.01.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

"Türkiye'deki Suriyeli çocuklar okula dönme şansı yakaladı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Türkiye'deki Suriyeli çocuklar okula dönme şansı yakaladı"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, Türkiye ziyaretinin ardından Brüksel'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki temaslarında muhataplarıyla insani yardım ile bağlantılı her türlü konuyu ele aldıklarını belirtti.

Göçmen çocukların eğitimi konusunda Türkiye'yi öven Stylianides, "Bir AB Komisyonu üyesi olarak AB ile Türkiye arasında varılan sığınmacı mutabakatından dolayı gurur duyuyorum. Mutabakat sayesinde Suriyeli mülteciler için önemli adımlar atıldı. Özellikle de Türkiye'deki Suriyeli çocuklar yeniden okula dönme şansı yakaladılar. Bence bu iş birliğimizin en önemli ayaklarından." diye konuştu.

"TÜRK STK'LER ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Öte yandan, Stylianides, Avrupa Parlamentosu (AP) binasında düzenlenen "Türkiye'nin Yüzleri: Sivil Toplum" temalı etkinlikte konuşma yaptı. Stylianides, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mültecinin yaşadığını, bunlardan 1,7 milyonunun ise çocuk olduğunu söyledi.

"Türk sivil toplum kuruluşları Suriyeli mültecilere yardımların ulaştırılmasında önemli rol oynuyor." diyen Stylianides, AB ve Türkiye'nin ihtiyaç sahibi insanlar için beraber çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"ÜYELİK SÜRECİNİ İLİŞKİLERİMİZİN DÜZELMESİ İÇİN BİR ARAÇ OLARAK KULLANMALIYIZ"

AP Milletvekili Miltiadis Kyrkos ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliği düzenlemekteki amacının "Avrupalılara Türkiye'nin birçok yüzü olduğu ve birçok yüzünün de imrenilecek düzeyde olduğu mesajı vermek olduğunu" söyledi.

Avrupa ile Türkiye'nin iş birliğinin önemine işaret eden Kyrkos, "Türkiye ile AB arasında bazı sorunlardan bahsediyorsak, üyelik sürecini ilişkilerimizin düzelmesi için bir araç olarak kullanmalıyız." dedi.

AP binasındaki Türk sivil toplum kuruluşlarının standlarının yer aldığı etkinlik, 11 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Putin'i kızdıracak hamle

ABD'li bakandan yeni çekilme açıklaması

Son dakika... AB'den İran'a yaptırım kararı

Zırhlı araç dünyayı alarma geçirdi