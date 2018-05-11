Türkiye’de yakaladılar, DEAŞ’a tuzak kurdular
ABD’li New York Times (NYT) gazetesi, Suriye, Irak ve Türkiye üçgeninde bir operasyonla beş DEAŞ liderinin yakalandığını yazdı.
Buna göre, terör örgütü DEAŞ’ın fetvalarından sorumlu İsmail Elvan el-İthavi’nin Suriye’den Sakarya’ya geçerek burada kardeşinin kimliğiyle Suriyeli eşiyle yaşadığı tespit edildi.
Türkiye’de 15 Şubat’ta ele geçirilen el-İthavi, Irak’tan bu yönde dosya gelmesi üzerine Irak’a iade edildi. Iraklı ve ABD’li istihbarat yetkilileri, daha sonra bu kişiyi kullanarak diğer DEAŞ liderlerini tuzağa düşürdü. ABD, el-İthavi’nin sorgusundan yola çıkarak, Nisan ayında Deyrizor’a DEAŞ militanlarının saklandığı bir noktaya hava saldırısı düzenledi. Irak’ın dış istihbarat ajansı tutuklamaları doğruladı.
Irak basınında geniş yer bulan haber, cumartesi günkü genel seçimlere hazırlanan Başbakan Haydar İbadi’ye övgüler eşliğinde, Irak istihbaratının ‘büyük zaferi’ olarak duyuruldu. Adının açıklanmaması koşuluyla NYT’a konuşan Iraklı iki yetkili ise operasyonlarda Türk ve ABD istihbaratının payına dikkat çekti.
İSTİHBARAT ZAFERİ
Ele geçirilen DEAŞ’lılardan dördünün Iraklı, birinin Suriyeli olduğu, bu kişilerin Suriye’nin Deyrizor bölgesinde görev aldıkları ve örgütün iç güvenlik yönetimi ve denizaşırı dini liderliğin idari işlerinden sorumlu oldukları belirtildi. Türk basınında da Sakarya’da DEAŞ ile bağlantılı üç kişinin yakalandığı bilgisi yer almıştı.
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