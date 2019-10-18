Türkiye zirvesinde yüksek tansiyon
Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü Barış Pınarı harekâtını görüşmek için Beyaz Saray’a giden kıdemli Kongre üyeleri ile Başkan Trump arasındaki kavganın perde arkası ortaya çıktı. Trump Twitter’dan Pelosi için, “Sinirden deliye döndü. Bunu izlemek çok üzücüydü” diye yazdı.
BEYAZ Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri arasındaki Türkiye konulu görüşmede çıkan sert tartışmalar ABD gündemine damga vurdu. Trump’ın Suriye’den çekilerek Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına yeşil ışık yaktığını iddia eden Demokratlar ile Trump görüşmede birbirlerine sert suçlamalar yöneltti. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın toplantıda öfkelenerek hakaretler yağdırdığını iddia ederken, Trump toplantıyı kendisinin değil Demokratların öfkelenerek sonlandırdığını ifade etti. New York Times’ın haberine göre, toplantıda Suriye’den çekilme kararını güçlü bir şekilde savunan Trump, Nancy Pelosi’ye “Ben IŞİD’den senin nefret ettiğinden daha çok nefret ediyorum” diye bağırdı. Pelosi’yi ‘üçüncü sınıf politikacı’ olarak nitelendiren Trump’ın Kongre üyeleriyle Suriye konusunda yapacağı gizli bir bilgilendirme toplantısını da sert tartışmadan sonra iptal ettiği ortaya çıktı.
SONUCA ÖFKELENDİ
ABD basını, Trump’ın toplantıdan önce Temsilciler Meclisi’nde gerçekleşen oylamanın sonucu nedeniyle öfkelendiğini yazdı. Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından, Beyaz Saray’ın “Barış Pınarı harekâtı” dolayısıyla bölgeden çekilmesine tepki amacıyla sunulan karar tasarısı 60’a karşı 354 oyla kabul edilmişti. 129 Cumhuriyetçi vekilin Trump’a karşı oy kullanmasının Başkan’ı kızdırdığı belirtiliyor.
TWITTER’DAN KARE KARE
Twitter’ı en aktif kullanan dünya lideri Trump, Beyaz Saray’daki hesabından toplantıya ilişkin fotoğrafları paylaşarak ‘kendi penceresinden’ yaşananları anlattı. İlk paylaşımında, toplantıda çekilen, Pelosi, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer’in görüldüğü fotoğrafa yer veren Trump, “Onların beni sevdiğini düşünüyor musunuz” ifadesini kullandı. Trump daha sonra ise Pelosi’nin ayakta konuşurken görüldüğü fotoğrafı paylaşarak, “Asabi Nancy sinirden deliye döndü” notunu düştü. Yaptığı üçüncü paylaşımda ise Pelosi, Schumer ve Hoyer’in koltuklarının boş olduğu fotoğrafa yer veren Trump, “Hiçbir şey yapmayan Demokratlar, Pelosi ve Schumer kabine odasından hışımla çıktı” dedi. Trump yaptığı son paylaşımda ise “Pelosi’nin acilen yardıma ihtiyacı var. Ya üst katındakilerle sorunu var ya da bizim muhteşem ülkemizi sevmiyor. Bugün Beyaz Saray’da tam anlamıyla sinirden deliye döndü. Bu durumu izlemek çok üzücüydü. Onun için dua edin, çok hasta bir insan!” ifadelerini kullandı.
‘SIZLANMAYI SEÇTİLER’
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da toplantıya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Trump bugünkü toplantıda ölçülü ve kararlıydı. Pelosi’nin toplantıyı terk etmesi şaşırtıcıydı ancak ulusal güvenlik konusundaki bir toplantıya katılma niyeti göstermediğinden sürpriz olmadı. Demokrat liderler toplantıyı hışımla terk etmeyi ve kameralar önünde sızlanmayı seçti. Diğer herkes odada kaldı ve ülkemiz adına çalıştı” değerlendirmesinde bulundu.
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