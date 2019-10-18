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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye zirvesinde yüksek tansiyon

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Türkiye zirvesinde yüksek tansiyon

Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü Barış Pınarı harekâtını görüşmek için Beyaz Saray’a giden kıdemli Kongre üyeleri ile Başkan Trump arasındaki kavganın perde arkası ortaya çıktı. Trump Twitter’dan Pelosi için, “Sinirden deliye döndü. Bunu izlemek çok üzücüydü” diye yazdı.

BEYAZ Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyeleri arasındaki Türkiye konulu görüşmede çıkan sert tartışmalar ABD gündemine damga vurdu. Trump’ın Suriye’den çekilerek Türkiye’nin Barış Pınarı harekâtına yeşil ışık yaktığını iddia eden Demokratlar ile Trump görüşmede birbirlerine sert suçlamalar yöneltti. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın toplantıda öfkelenerek hakaretler yağdırdığını iddia ederken, Trump toplantıyı kendisinin değil Demokratların öfkelenerek sonlandırdığını ifade etti. New York Times’ın haberine göre, toplantıda Suriye’den çekilme kararını güçlü bir şekilde savunan Trump, Nancy Pelosi’ye “Ben IŞİD’den senin nefret ettiğinden daha çok nefret ediyorum” diye bağırdı. Pelosi’yi ‘üçüncü sınıf politikacı’ olarak nitelendiren Trump’ın Kongre üyeleriyle Suriye konusunda yapacağı gizli bir bilgilendirme toplantısını da sert tartışmadan sonra iptal ettiği ortaya çıktı.

SONUCA ÖFKELENDİ

ABD basını, Trump’ın toplantıdan önce Temsilciler Meclisi’nde gerçekleşen oylamanın sonucu nedeniyle öfkelendiğini yazdı. Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Michael McCaul tarafından, Beyaz Saray’ın “Barış Pınarı harekâtı” dolayısıyla bölgeden çekilmesine tepki amacıyla sunulan karar tasarısı 60’a karşı 354 oyla kabul edilmişti. 129 Cumhuriyetçi vekilin Trump’a karşı oy kullanmasının Başkan’ı kızdırdığı belirtiliyor.

TWITTER’DAN KARE KARE

Twitter’ı en aktif kullanan dünya lideri Trump, Beyaz Saray’daki hesabından toplantıya ilişkin fotoğrafları paylaşarak ‘kendi penceresinden’ yaşananları anlattı. İlk paylaşımında, toplantıda çekilen, Pelosi, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer’in görüldüğü fotoğrafa yer veren Trump, “Onların beni sevdiğini düşünüyor musunuz” ifadesini kullandı. Trump daha sonra ise Pelosi’nin ayakta konuşurken görüldüğü fotoğrafı paylaşarak, “Asabi Nancy sinirden deliye döndü” notunu düştü. Yaptığı üçüncü paylaşımda ise Pelosi, Schumer ve Hoyer’in koltuklarının boş olduğu fotoğrafa yer veren Trump, “Hiçbir şey yapmayan Demokratlar, Pelosi ve Schumer kabine odasından hışımla çıktı” dedi. Trump yaptığı son paylaşımda ise “Pelosi’nin acilen yardıma ihtiyacı var. Ya üst katındakilerle sorunu var ya da bizim muhteşem ülkemizi sevmiyor. Bugün Beyaz Saray’da tam anlamıyla sinirden deliye döndü. Bu durumu izlemek çok üzücüydü. Onun için dua edin, çok hasta bir insan!” ifadelerini kullandı.

‘SIZLANMAYI SEÇTİLER’

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da toplantıya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Trump bugünkü toplantıda ölçülü ve kararlıydı. Pelosi’nin toplantıyı terk etmesi şaşırtıcıydı ancak ulusal güvenlik konusundaki bir toplantıya katılma niyeti göstermediğinden sürpriz olmadı. Demokrat liderler toplantıyı hışımla terk etmeyi ve kameralar önünde sızlanmayı seçti. Diğer herkes odada kaldı ve ülkemiz adına çalıştı” değerlendirmesinde bulundu.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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