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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.06.2019 - 20:33, Son Güncelleme:

Türkiye talebi kabul görmeyince istifa etti

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Türkiye talebi kabul görmeyince istifa etti

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemlere yönelik görüşmelerden sorumlu heyetin başkanı Korgeneral Nikos Zahariadis'in istifa ettiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığında Milli Savunma Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Genel Direktörlüğü Başkanlığını yürüten Zahariadis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye ile görüşmelerin yapılacak erken genel seçim öncesinde durdurulması gerektiğini belirtti.

Bu görüşünün kabul görmediğini kaydeden Zahariadis, "Üstlerinizle kritik bir meselede fikir ayrılığınız oluştuğu zaman yalnızca bir çözüm yolu vardır; o da istifa etmek. Ben de bunu yaptım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den aralarında diplomatların ve üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu karma komisyon ile Yunanistan Savunma Bakanlığı heyeti arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve iş birliğine yönelik görüşmeler 20-25 Mayıs tarihinde Atina'da gerçekleşmişti.

Görüşmelerin ikinci turunun ise Ankara'da yapılması planlandığı belirtilmişti.

Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ver yerel seçimler sonrası yenilgiye uğrayan hükümetteki SYRIZA partisi lideri ve Başbakan Aleksis Çipras, erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Olası erken seçim tarihi 7 Temmuz olarak belirlenirken, seçimlerden galip çıkan Yeni Demokrasi (ND) partisi yetkilileri, ülkenin geleceğini ilgilendiren kararların erken seçimlere kadar dondurulması gerektiğini savunuyor.

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