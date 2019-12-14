MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürkiye-Libya mutabakatına ABD mesafeli
GeriDünya Türkiye-Libya mutabakatına ABD mesafeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
14.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye-Libya mutabakatına ABD mesafeli

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Türkiye-Libya mutabakatına ABD mesafeli

ABD, Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırlarına dair işbirliği protokolünü incelediğini ve adaların kıta sahanlığı için hukuki görüşünün, Türkiye’den farklı olduğunu açıkladı.

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, “Meskun adaların, Uluslararası Teamül Hukuku konusu olarak, kıtasal topraklar ile aynı muameleyi görme hakkı vardır. Böylesi meselelere doğru yaklaşım tarzı, sözgelimi bu muhtırada Mısır ve Yunanistan olduğu gibi, etkilenen devletlerin tutumlarını göz ardı eden tek taraflı bildirimlerde bulunmak değildir. Doğru yaklaşım tarzı, diyalogdur” dedi.

‘MARTTA ÜÇLÜ ZİRVE OLACAK’

ABD büyükelçisi, doğu Akdeniz’de, Yunanistan-Kıbrıs Rum-İsrail işbirliğini desteklediklerini vurgulayarak, gelecek martta Kudüs’te yapılacak üçlü zirveye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağını söyledi. Bu arada, Libya’daki meşru hükümetin lideri Fayiz es Serrac’ın rakibi olan Halife Hafter’e yakınlığı ile bilinen Tobruk’taki “Temsilciler Meclisi” adlı oluşumun sorumlusu Agila Salih, davet edildiği Atina’da, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Parlamento Başkanı Kostas Tasulas ile görüştü.

False
Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle