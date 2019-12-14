Türkiye-Libya mutabakatına ABD mesafeli

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, “Meskun adaların, Uluslararası Teamül Hukuku konusu olarak, kıtasal topraklar ile aynı muameleyi görme hakkı vardır. Böylesi meselelere doğru yaklaşım tarzı, sözgelimi bu muhtırada Mısır ve Yunanistan olduğu gibi, etkilenen devletlerin tutumlarını göz ardı eden tek taraflı bildirimlerde bulunmak değildir. Doğru yaklaşım tarzı, diyalogdur” dedi.

‘MARTTA ÜÇLÜ ZİRVE OLACAK’

ABD büyükelçisi, doğu Akdeniz’de, Yunanistan-Kıbrıs Rum-İsrail işbirliğini desteklediklerini vurgulayarak, gelecek martta Kudüs’te yapılacak üçlü zirveye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katılacağını söyledi. Bu arada, Libya’daki meşru hükümetin lideri Fayiz es Serrac’ın rakibi olan Halife Hafter’e yakınlığı ile bilinen Tobruk’taki “Temsilciler Meclisi” adlı oluşumun sorumlusu Agila Salih, davet edildiği Atina’da, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Parlamento Başkanı Kostas Tasulas ile görüştü.