"Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız haber ajansına (AFP) Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altun, Türkiye ve ABD'nin, 67 yıllık NATO müttefikleri olduğunu hatırlattı.



Altun, her iki ülke askerlerinin Kore ve Afganistan başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında birlikte savaştığını, kan döktüğünü ve can verdiğini anlattı.



Türkiye ve ABD'nin son olarak DEAŞ terör örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyon bünyesinde de güç birliği yaptığını aktaran Altun, şöyle devam etti:



"Türkiye ve ABD, DEAŞ terör örgütüyle mücadele edilmesi ve örgütün yeniden ayağa kalkmasının engellenmesi hususlarında mutabıktır. Öte yandan, Obama yönetimi, tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş bir adım atarak, Türkiye'de binlerce sivili katleden PKK terör örgütüne silah ve eğitim vermiş, bunu DEAŞ ile mücadeleyi taşeron unsurlara ihale etmek amacıyla yapmıştır. DEAŞ terör örgütünün Suriye topraklarında kurduğu sözde devlet ortadan kalkınca, PKK'lı teröristler silahlarını Türkiye'deki masum insanlara doğrultmuştur. Biz bu tehdit konusunda son derece açık davranarak, ABD'yi PKK'ya verdiği ağır silahları toplamaya ve ek sevkiyatları durdurmaya çağırdık. Nihayet topraklarımızda kayıplar yaşamamak için gerekli adımları attık."

My statement to @AFP @FulyaOzerkan — “The careers of many US officials depend on the perpetuation of the Daesh threat in Syria. In recent days, we have seen US officials use their official powers to spread fake news to cover up crimes committed by the PKK” https://t.co/7NIcdHoCub