"Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri"Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır"
GeriDünya "Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

"Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Türkiye küresel terör karşısında bir dalgakırandır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak, Türkiye'nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransız haber ajansına (AFP) Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altun, Türkiye ve ABD'nin, 67 yıllık NATO müttefikleri olduğunu hatırlattı.

Altun, her iki ülke askerlerinin Kore ve Afganistan başta olmak üzere dünyanın birçok coğrafyasında birlikte savaştığını, kan döktüğünü ve can verdiğini anlattı.

Türkiye ve ABD'nin son olarak DEAŞ terör örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyon bünyesinde de güç birliği yaptığını aktaran Altun, şöyle devam etti:

"Türkiye ve ABD, DEAŞ terör örgütüyle mücadele edilmesi ve örgütün yeniden ayağa kalkmasının engellenmesi hususlarında mutabıktır. Öte yandan, Obama yönetimi, tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş bir adım atarak, Türkiye'de binlerce sivili katleden PKK terör örgütüne silah ve eğitim vermiş, bunu DEAŞ ile mücadeleyi taşeron unsurlara ihale etmek amacıyla yapmıştır. DEAŞ terör örgütünün Suriye topraklarında kurduğu sözde devlet ortadan kalkınca, PKK'lı teröristler silahlarını Türkiye'deki masum insanlara doğrultmuştur. Biz bu tehdit konusunda son derece açık davranarak, ABD'yi PKK'ya verdiği ağır silahları toplamaya ve ek sevkiyatları durdurmaya çağırdık. Nihayet topraklarımızda kayıplar yaşamamak için gerekli adımları attık."




İletişim Başkanı Altun, bugün Türk halkının, anlaşılabilir şekilde kafa karışıklığı yaşadığını belirterek, "NATO müttefikimiz olan ABD'nin neden terörle mücadele çabalarımızı desteklemediğini sorgulamaktadırlar. ABD'nin neden mülteci krizine bir çözüm önermediğini merak etmektedirler. Washington'un neden Suriye'nin kuzeyinde mülteciler için kurulacak bir güvenli limana karşı çıktığını anlamaya çalışmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN KUZEYİNDE ATTIĞI ADIMLAR HAKKINDA TAMAMEN ŞEFFAF OLMUŞTUR"

Birçok ABD'li sivil ve askeri yetkilinin kariyerinin, Suriye'deki DEAŞ tehdidini ilelebet ayakta tutmaya endeksli olduğunun sır olmadığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Nitekim son günlerde ABD'li yetkililerin, resmi yetkilerini kullanarak, Suriye'nin kuzeyindeki durum hakkında yalan haberler servis ettiğini, PKK'nın Suriye kolu tarafından işlenen suçları örtbas etmeye çalıştıklarını gördük. Binlerce DEAŞ'lı teröristi hapishanelerden salıveren örgüt, Türkiye-Suriye sınırında sivilleri ve gazetecileri kasıtlı olarak hedef almış, son olarak Esed rejimiyle kirli bir anlaşmaya imza atmıştır. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde attığı adımlar hakkında tamamen şeffaf olmuştur. Dünya, DEAŞ dahil olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi, çabalarımızı desteklese de desteklemese de sürdüreceğiz. Tüm tarafları, taraflı ve yalan haberleri bir kenara bırakarak, Türkiye'nin küresel terör karşısında bir dalgakıran olduğunu görmeye çağırıyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Katar'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve dünya, Türkiye’yi desteklemelidir
Suudi Arabistan ordusunun Rus marşı performansı Putin'i şaşkına çevirdi
İngiltere'den Türkiye'ye silah ambargosuna itiraz