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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Cansu Çamlıbel/WashIngton
14.10.2018 - 01:41, Son Güncelleme:

Türkiye ile ilişkimiz harika olabilir

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Türkiye ile ilişkimiz harika olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, aylardır serbest bırakılması için bizzat uğraştığı rahip Andrew Brunson’ı ülkeye adımını attıktan sadece iki saat sonra Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te ağırladı.

Brunson’ı kabulünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a defalarca teşekkür eden Trump, bunun son aylarda zor bir dönem geçiren Türk-Amerikan ilişkileri açısından büyük bir adım olacağını söyledi. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Trump, “Aslında bu olaya kadar kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz vardı. O nedenle de bunu birkaç ay önce çözememiş olmamıza şaşırdım” dedi.

Brunson’ın bırakılması için Ankara ile gizli bir anlaşma yapıldığına dair iddiaları yalanlayan Trump, “Biz bu ülkede fidye ödemeyiz. Onlara da fidye ödemeyeceğimizi ve bırakılmadığı takdirde kötü şeyler olacağını söyledik” şeklinde konuştu.

Brunson’a ‘bütün ülkeyi heyecanlandırdınız, bugün bütün  dünya size hayran’ diye hitap eden Trump şunları söyledi:

"Neler yaşadığınızı biliyorum. Bir süre önce sizi cezaevinden ev hapsine  geçirmeyi başardık. İki ay önce çözeceğimizi sanıyorduk ancak bazen böyle olabiliyor. Bu Türkiye açısından da kolay bir durum değildi. Pek çok zor süreçten geçiyorlar. O nedenle kendisine bunu mümkün kıldığı için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan için de kolay değildi.”

ÇOK BÜYÜK ADIM

Türkiye ile son aylarda çok zorlu bir dönemden geçtiklerine işaret eden Trump, “Ben kimseyi suçlayamayacağım. Bu Türkiye ile olması gereken iyi ilişkiler yönünde çok büyük bir adım ve Türkiye’yle harika bir ilişkimiz olacağını biliyorum” dedi. Trump, Brunson’a ‘Size Türkiye’ye tekrar gider misiniz diye sormayacağım’ diye espri de yaptı. Brunson da 25 senedir yaşadıkları Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiklerini yineledi.

DİZ ÇÖKÜP DUA ETTİ

Türkiye ile ilişkimiz harika olabilir

 Rahip Brunson, Oval Ofis ziyaretine eşi Norine ve üç çocuğuyla birlikte geldi. Görüşme sırasında kameralar karşısında rahip Brunson, ‘sizin ve yönetiminiz için sık sık dua ediyoruz’ diyerek dizlerinin üzerine çöktü ve Trump’ı omzundan tutarak ABD Başkanı için dua etti. 

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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