Türkiye ile ilişkimiz harika olabilir
ABD Başkanı Donald Trump, aylardır serbest bırakılması için bizzat uğraştığı rahip Andrew Brunson’ı ülkeye adımını attıktan sadece iki saat sonra Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te ağırladı.
Brunson’ı kabulünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a defalarca teşekkür eden Trump, bunun son aylarda zor bir dönem geçiren Türk-Amerikan ilişkileri açısından büyük bir adım olacağını söyledi. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başlayan Trump, “Aslında bu olaya kadar kendisiyle çok iyi bir ilişkimiz vardı. O nedenle de bunu birkaç ay önce çözememiş olmamıza şaşırdım” dedi.
Brunson’ın bırakılması için Ankara ile gizli bir anlaşma yapıldığına dair iddiaları yalanlayan Trump, “Biz bu ülkede fidye ödemeyiz. Onlara da fidye ödemeyeceğimizi ve bırakılmadığı takdirde kötü şeyler olacağını söyledik” şeklinde konuştu.
Brunson’a ‘bütün ülkeyi heyecanlandırdınız, bugün bütün dünya size hayran’ diye hitap eden Trump şunları söyledi:
"Neler yaşadığınızı biliyorum. Bir süre önce sizi cezaevinden ev hapsine geçirmeyi başardık. İki ay önce çözeceğimizi sanıyorduk ancak bazen böyle olabiliyor. Bu Türkiye açısından da kolay bir durum değildi. Pek çok zor süreçten geçiyorlar. O nedenle kendisine bunu mümkün kıldığı için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan için de kolay değildi.”
ÇOK BÜYÜK ADIM
Türkiye ile son aylarda çok zorlu bir dönemden geçtiklerine işaret eden Trump, “Ben kimseyi suçlayamayacağım. Bu Türkiye ile olması gereken iyi ilişkiler yönünde çok büyük bir adım ve Türkiye’yle harika bir ilişkimiz olacağını biliyorum” dedi. Trump, Brunson’a ‘Size Türkiye’ye tekrar gider misiniz diye sormayacağım’ diye espri de yaptı. Brunson da 25 senedir yaşadıkları Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiklerini yineledi.
DİZ ÇÖKÜP DUA ETTİ
Rahip Brunson, Oval Ofis ziyaretine eşi Norine ve üç çocuğuyla birlikte geldi. Görüşme sırasında kameralar karşısında rahip Brunson, ‘sizin ve yönetiminiz için sık sık dua ediyoruz’ diyerek dizlerinin üzerine çöktü ve Trump’ı omzundan tutarak ABD Başkanı için dua etti.
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