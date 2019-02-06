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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Serkan DEMİRTAŞ/ANKARA
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye-ABD ilişkileri daha iyisini hak ediyor

Serkan Demirtaş
Serkan Demirtaş
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Serkan Demirtaş
Serkan Demirtaş
Türkiye-ABD ilişkileri daha iyisini hak ediyor

Ankara’da temaslarda bulunan Türk-Amerikan Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones, Hürriyet’e verdiği röportajda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyisini hak ettiğini söyledi. Suriye’de güvenli bölgenin çok önceden kurulması gerektiğini kaydeden Jones, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi almasının ABD’de rahatsızlık yarattığını belirtti.

TÜRK-Amerikan Konseyi (ATC) Yönetim Kurulu Başkanı James Jones, nisan ayı ortasında Washington’da yapılacak Türk ve Amerikalı üst düzey yetkililerin katılacağı konferans öncesinde bir heyetle Ankara’da temaslarda bulundu. Hürriyet’e önemli açıklamalarda bulunan eski NATO komutanı Jones, Türk-Amerikan ilişkilerinin çok daha iyisini hak ettiğini söyleyerek Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alacak olmasının ABD savunma sanayisinde endişe yarattığını kaydetti.

Havacılık ve savunma ticaret misyonu kapsamında 12 Amerikan şirketinin de yer aldığı büyük bir heyetle Ankara’ya geldiklerini anlatan Jones, Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) ve TOBB’la da temas halinde olduklarını kaydetti. Jones, bu şirketlerin hedefinin sadece mevcut ticari ilişkileri korumak değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın dile getirdiği 75 milyar dolarlık ticaret hacmi düzeyini yakalamak olduğunu söyledi. Jones, “Böyle bir hedefin olması çok iyi, buna ulaşmak için uğraşmaya değer. Çok daha iyisini yapabileceğimiz düşüncesindeyim. Bu 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşırız ya da ulaşamayız. Serbest ticaret ilişkisinde ne kadar ilerlersek, 75 milyar dolar hedefine de o kadar süratli ulaşırız” yorumunda bulundu.

Türkiye-ABD ilişkileri daha iyisini hak ediyor

‘İKİ BAŞKAN KOMİSYON KURSUN’

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi ve YPG’ye destek gibi konuların Türk kamuoyunda büyük duyarlılık yarattığının anımsatılması üzerine Jones, bu konuların sadece diplomatlarca ya da bakanlarca arada bir yapılan görüşmelerle çözülemeyeceğini belirtti. Erdoğan ve Trump tarafından ‘başkanlık komisyonu’ kurulmasını, bu kurulun sorunlar çözülene kadar masada kalmasını öneren ATC Başkanı, Türk yetkililerin zaman zaman dile getirdiği Amerikan kurumları arasındaki görüş ayrılığı şikâyetinin haklı olduğunu söyledi. Güvenli bölgeyle ilgili soruya verdiği yanıtta Jones, Türkiye’nin Obama döneminde bunu gündeme getirdiğini hatırlatarak, “Kişisel olarak, bunun o tarihte yapılması gerektiğini düşünüyorum... Askerler o zaman bunun sürdürülebilir olmadığını öne sürüyorlardı. Şimdi bu planın yeni bir versiyonunun konuşulduğunu duyuyorum. Ve bence bu iyi bir şey. Hem Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarına yanıt verecektir hem de Suriye’nin geleceğine ilişkin soruların istikrarlı bir şekilde ele alınmasına olanak verecektir.” 

S-400 ANLAŞMASI KAYGI YARATIYOR

James Jones, Türkiye’nin son dönemde Rus ve Çin şirketleriyle savunma sanayi alanında işbirliği zemini oluşturmaya başlamasının ve özellikle S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya’dan alınacak olmasının ABD savunma sektöründe kaygı yarattığını belirtti. Jones, bu sarsıntının aynı zamanda NATO’da da hissedildiğini kaydetti. Eski NATO komutanı, Türkiye’nin egemen bir ülke olarak kararlarına saygı duyduklarını, ancak Rus ya da Çin savunma sistemlerinin NATO alanına girmesinin işleri zorlaştıracağını belirtirken, “Ama netice olarak ittifak ittifaktır. Bu çok kritik öneme sahip bir ittifak. Türkiye’nin meşru gereksinimlerinin NATO standardındaki silah sistemleri ile karşılanması için bir yol bulunması konusunda umutluyum” dedi.

Serkan Demirtaş
Serkan Demirtaş
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