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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Türk kökenli Sultan

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Türk kökenli Sultan

Geçtiğimiz hafta 79 yaşında hayatını kaybeden Umman Sultanı Kabus bin Said’in yerine geçen Heysem bin Tarık’ın babasının 1920 yılında İstanbul’da doğduğu, babaannesinin ise Türk olduğu ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Erem News’te yer alan habere göre, yeni sultanın babası Tarık bin Teymur 100 yaşında ve halen hayatta. İstanbul’da dünyaya geldikten sonra bir süre annesiyle birlikte burada yaşadığı ifade edilen Tarık bin Teymur’un uzun süre Arapça konuşmakta zorlandığı aktarıldı. Sultanın Türk olduğu belirtilen babaannesinin adı ise Kamile. Sultan Heysem bin Tarık’ın sekiz kardeşinden biri olan Kamile ismini babaannesinden almış.

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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