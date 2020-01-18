Türk kökenli Sultan

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Erem News’te yer alan habere göre, yeni sultanın babası Tarık bin Teymur 100 yaşında ve halen hayatta. İstanbul’da dünyaya geldikten sonra bir süre annesiyle birlikte burada yaşadığı ifade edilen Tarık bin Teymur’un uzun süre Arapça konuşmakta zorlandığı aktarıldı. Sultanın Türk olduğu belirtilen babaannesinin adı ise Kamile. Sultan Heysem bin Tarık’ın sekiz kardeşinden biri olan Kamile ismini babaannesinden almış.