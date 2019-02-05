Türk heyeti çalışma toplantıları için ABD'de

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTürk heyeti çalışma toplantıları için ABD'de
GeriDünya Türk heyeti çalışma toplantıları için ABD'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
05.02.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Türk heyeti çalışma toplantıları için ABD'de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk heyeti çalışma toplantıları için ABD'de

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet, Amerikalı yetkililer ile Washington'da Suriye, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri gibi bir dizi konuyu görüşecek.

Türkiye ve ABD'den üst düzey heyetler, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Şubat 2018'deki Ankara ziyaretinin ardından Suriye, konsolosluk işleri ve PKK ile mücadele konularında oluşturulan üç çalışma grubu çerçevesinde temaslarını sürdürüyor.

Washington'da ele alınacak konuların başında Münbiç mutabakatının neticelendirilmesi geliyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı'nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in geçen ayki Ankara ziyaretinde, Münbiç'i terk edecek terör örgütü YPG/PKK unsurlarının listesi üzerinde müzakereler olmuştu.

Bugünkü toplantıda, Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale'in başkanlığındaki bir araya gelecek heyetlerin, söz konusu listeye son halinin verilmesi için görüşmeler yapması bekleniyor.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin çekilmesiyle bir güç boşluğu oluşmasını istemiyor. Oldubittilerle karşılaşmak istemeyen Türkiye, çekilmenin ABD ile koordinasyon içinde yapılmasını istiyor. Türk tarafı ayrıca, çekilme için takvim görmek istiyor ve iki ülke arasındaki Münbiç mutabakatının ABD askerleri çekilmeden tamamlanmasını talep ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK’ya ABD'nin sağladığı silahların geri alınması sözünün tutulması da Ankara'nın öncelikleri arasında bulunuyor. Türkiye, ABD’nin tahkim ettiği cephaneliklerin ve üslerin YPG’ye bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

GÜVENLİ BÖLGE

Washington'daki gündemin önemli bir parçasını da "güvenli bölge" konusunun oluşturması öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump, 19 ve 20 Aralık 2018’deki mesajlarında, Suriye'de bulunmalarının tek gerekçesi olan DEAŞ’la mücadeleyi tamamladıklarını ilan etmişti. Amerikan güçlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump, sonraki günlerde ise ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu “yavaş ve güvenli çekilme" mesajı vermiş ve "güvenli bölge" fikrini ortaya atmıştı.
ABD’li yetkililer Türkiye’den terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik operasyon yapmayacağı yönünde güvence istemişti. Türkiye, teröristlerin korunması talebine karşı çıkmış, güvenli bölge fikrini ise desteklemişti.

ABD, halen Türkiye'ye bu konuya ilişkin net bir çerçeve iletmedi. Türk heyetin bugünkü toplantılarda ABD'den planlarına ilişkin gerekli detayları talep etmesi bekleniyor.

FIRAT'IN DOĞUSUNA YAPILACAK OPERASYON

ABD'nin çekilme sürecine ilişkin belirsizlikler sürüyor.

YPG/PKK ile iş birliğinin DEAŞ ile mücadele odaklı, taktiksel ve geçici olduğunu vurgulayan ABD, Suriye'den çekilme kararına rağmen YPG/PKK konusunda iş birliğine halen yanaşmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fırat'ın doğusundan çekilme sözünü kısa süre içinde tutmasını temenni ettiğini belirterek, "Çünkü biz, tehdit altında yaşamak istemiyoruz. Onun için de tehdidin emaresini gördüğümüz anda her türlü hazırlığımız var." demişti.

Erdoğan, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili sürpriz seçenekleri gündemde tuttuğu mesajını verirken, diğer yandan Türkiye'nin Rusya ile ortak paydası da güçlenmeye devam ediyor.

AA'ya bilgi veren diplomatik kaynaklar, Türk ve Rus yetkililer arasında yapılan istişarelerde terör örgütü YPG/PKK'yla mücadelede fikir birliği olduğunu belirtiyor. Kaynaklar, her iki tarafın da örgütün ABD desteğiyle palazlanıp bölgedeki dengeleri bozduğunu ve geçmişteki konumuna geriletilmesi konusunda tam mutabakat içinde olduğuna işaret ediyor.

DEAŞ İLE MÜCADELE BELİRSİZLİĞİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, geçen ay Suriye'den güçlerin çekilmesinin DEAŞ'ın yenilmesi şartına bağlı olduğunu söylemesi, DEAŞ ile mücadeleye ilişkin bir belirsizliği de beraberinde getirmişti.

DEAŞ, Suriye'de iki bölgede varlık gösteriyor. Bunlardan biri, Deyrizor'da Fırat'ın doğusunda, YPG/PKK ile çatıştığı iki belde ve diğeri ise Fırat'ın batısında rejim kuşatmasındaki çöl bölgesinde bulunan küçük alandan oluşuyor. Bolton'ın DEAŞ'ın yenilmesinden kastının Deyrizor'daki iki bölge olup olmadığı merak ediliyor. Kasıt, rejimin kontrolündeki bölgeyi de içeriyorsa, o durumda da oradaki DEAŞ ile kimin mücadele edeceği sorusu beliriyor.

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki DEAŞ varlığını sonlandırmak için ABD'den lojistik destek talep ediyor. Ancak bu operasyonun da nereye yapılacağı belirsizliğini koruyor.

PATRIOT SATIŞI

İki ülke heyetleri arasındaki konulardan birinin de ABD'nin uzun menzilli hava savunma sistemi Patriotların Türkiye'ye satışı olması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot sistemlerinin Türkiye'ye satışına 19 Aralık 2018'de onay vermiş, geçen ay Ankara'ya gelen bir ABD heyeti de satış teklifini sunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Ocak'taki konuşmasında bu konuda 3 temel kriter olduğunu belirterek, "Birincisi fiyat, ikincisi teslim tarihi, üçüncüsü de teknoloji transferi ve ortak üretim. Bu şartları yerine getirmesi halinde Patriot ile anlaşma yapılabilir, Patriot füzeleri de alınabilir. Bu şartları karşılamaması halinde müzakereler devam eder." demişti.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLI DESTEK TALEBİ

Terör örgütü FETÖ ile mücadele de Türk tarafının görüşmelerde önem vereceği bir başka konu olacak.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) örgütle ilgili yürüttüğü bir soruşturma olduğu biliniyor. Örgütün ABD’deki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmaların hızlandırılması, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesine daha kararlı şekilde destek verilmesi Ankara'nın önceliklerini oluşturuyor.

Fetullah Gülen başta olmak üzere örgütün elebaşlarının iadesi de Türkiye'nin görüşmelerde gündeme getireceği konular arasında yer alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması