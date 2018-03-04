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    Tur rehberine ‘adam öldürmekten’ soruşturma

    İHA
    04.03.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:

    Fransa’nın Alpes Maritimes bölgesindeki riskli alanda yapılan gezi sırasında 4 kişinin düşen çığın altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından tur rehberi gözaltına alındı.

    Nice Savcısı Jean-Michel Pretre’in yaptığı açıklamaya göre olaydan sağ kurtulan rehber hakkında ‘kasıtsız adam öldürme ve yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Tecrübeli olduğu öğrenilen yaklaşık 60 yaşlarındaki rehberin kayak alanının dışında riskli bölgeye gezi düzenlemesinin kabul edilmez olduğu ifade edildi.

    Dağcı Rehberler Sendikası tarafından yapılan açıklamada ise bölgenin riskli olmasına rağmen birçok düz alan barındırdığı, bu sebeple rehberlere bir kontrol imkanı ve güvenlik alanı sağladığı bildirildi.

    Etiketler: Alpes Maritimes , çığ düştü 4 ölü , Tur rehberine soruşturma , avrupadan haberler
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