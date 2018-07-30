Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı
GeriDünya Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
AA
30.07.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı

Norveç'in kuzeyindeki Svalbard Takımadaları'ndaki Arktik bölgesinde gezi yapan turist gemisindeki güvenlik görevlisi bir kutup ayısını silahla vurarak öldürdü.Sosyal medyada, kutup ayısının kendi doğal ortamı ihlal edilerek öldürülmesine tepki gösterildi.

Kuzey Norveç Ortak Kurtarma Koordinasyon Kurumundan yapılan açıklamada, cumartesi günü Svalbard Takımadaları'nın kuzey ucundaki Nordaustlandet Adası'na yanaşan MS Bremen adlı Alman bandıralı turist gemisinin güvenlik görevlisinin karaya indiği sırada bir kutup ayısının saldırısına uğradığı bildirildi. Bunun üzerine diğer güvenlik görevlisinin kutup ayısını silahla vurduğu belirtildi.

Gemiyi işleten Alman Hapang Lloyd Cruises şirketinin sözcüsü, geminin iki güvenlik görevlisinin turistlerden önce adaya indiklerini ve içlerinden birinin kutup ayısının saldırısına uğradığını aktararak, arkadaşının başından yaralandığını gören diğer güvenlik görevlisinin "kendini koruyabilmek için kutup ayısını öldürmek zorunda kaldığını" ifade etti.

Yaralı güvenlik görevlisinin helikopterle Spitsbergen Adası'ndaki Longyearbyen limanındaki hastaneye sevk edildiği belirtildi. Yaralının durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kutup ayısının çok yakınına turistik gezi yapılmasına tepki

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada kutup ayısının doğal ortamının ihlal edilip öldürülmesine tepki gösteren paylaşımlar yapıldı.

Nesli tükenmekte olan türlerin durumuna dikkati çekmeyi amaçlayan sosyal medya hesabı "Extinction Symbol", konuyla ilgili paylaşımında, "Kutup ayısı vahşi bir hayvan gibi hareket ettiği için öldürüldü." ifadesi yer aldı.

İngiliz komedyen Ricky Gervais de kendi kişisel Twitter hesabında "Hadi hep birlikte doğal ortamındaki kutup ayısının çok yakınına gidelim, sonra bize yaklaşırsa öldürelim. Ahmaklar." diye yazdı.

Son yıllarda Arktik turizmi kapsamında bölgedeki buzullarla kaplı adalara yönelik ilginin canlandığı görülüyor. Gelecek hafta Longyearbyen limanından 18 turist gemisinin kalkmasının planlandığı belirtildi.

Ancak gelişen turizmin bölgede yaşayan hayvan türlerinin varlığını tehdit edeceği endişeleri var.

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki buzullar ve karlı adalar üzerinde yaşayan kutup ayıları, dünyada yaşayan en büyük kara etoburu ve kendi faunasındaki en güçlü yırtıcı olarak biliniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı

Avustralya'da eve giren kanguru paniğe neden oldu

Endonezya'da depremde 266 kişi mahsur kaldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber

Tur gemisindeki görevli kutup ayısını öldürdü, sosyal medyada tepki yağdı

Avustralya'da eve giren kanguru paniğe neden oldu

Endonezya'da depremde 266 kişi mahsur kaldı

İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi gözaltına aldı

İlginizi Çekebilecek Dünya Haberler

Sıradaki Haber