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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
06.05.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Tunus'ta tarihte ilk kez yerel seçim düzenleniyor

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Tunus'ta tarihte ilk kez yerel seçim düzenleniyor

Arap Baharı'nın ateşlendiği ülkede çok partili hayata geçiş sonrası ilk kez yerel seçimler düzenleniyor. Geçen yıllarda meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerin yapıldığı ülkede belediyelerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tunus'ta 5,3 milyon seçmen mahalli seçimler için sandık başında. Ülke çapında 350 yerel yönetim için yarışan 57 bin aday arasından belirlenecek belediye üyeleri Haziran ayının ortasında da belediye başkanlarını belirleyecek.

Adayların yaklaşık yarısını kadınlar oluştururken, gençler ve siyasete ilk kez atılan isimler de aynı şekilde öne çıkıyor.

Başkent Tunus şehrinin belediye başkanlığı için eczacı bir kadın aday yarışırken, Akdeniz kıyısındaki tatil kasabası Monastır için de İslamcı Ennahda Partisi Musevi bir dikiş makinası tamircisini aday gösterdi.

Arap Baharı'nın 2011 yılında ateşlendiği Kuzey Afrika ülkesinde dönemin Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin iktidarının devrilmesiyle birlikte çok partili seçimler düzenlenmiş ve demokratik bir yönetim şeklinin tesis edilmesi için Tunuslular meclis ve devlet başkanlığı seçimleri için sandığa gitmişti.

Ancak bugün ilk kez düzenlenen yerel seçim, ülkedeki demokratik yönetimin tesisini derinleştirmeyi hedefleyen ve özellikle denizden uzak ücra bölgelere hizmetleri daha iyi ulaştırma adına yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesine olanak tanıyan anayasa değişiklikleri sonrası olması bakımından önem taşıyor.

Ekonomi en önemli mesele

Arap Baharı sonrası 2011'de düzenlenen ilk genel seçimlerde sandıktan İslamcı Ennahda Partisi zirvede çıkmış, yeni anayasanın kabul edilmesi sonrası 2014 seçimlerinde de laiklik yanlısı Nida Tunus Partisi kazanan taraf olmuştu.

Pazar günkü yerel seçimin kazananlarının da büyük ölçüde bu iki parti arasından çıkması beklenirken, yarışa katılan çok sayıda bağımsız adayın da sürpriz sonuçlar elde etmesi olası.

Kuzey Afrika ülkesindeki siyasi partilerin Zeynel Abidin Bin Ali iktidarının sonlanmasından bu yana ekonomik şartları iyileştirmeye gayret etmelerine karşın işsizlik halen yüzde 15 civarında. Enflasyon oranı ise yüzde 7,5.

Ülkede ayrıca 2015 yılında özellikle turistik mekânları hedef alan bir dizi silahlı saldırı yaşanmıştı. Takip eden dönemde ilan edilen olağanüstü hal halen geçerliliğini koruyor.

Tunus'ta bir sonraki meclis ve devlet başkanlığı seçimleri 2019'da düzenlenecek.

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