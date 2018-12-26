Tunuslu haberci kendini yaktı
Tunus'un Cezayir yakınındaki Kasrin vilayetinde, ekonomik şartları protesto etmek için kendini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki hayatını kaybetti.
Ülkedeki Ulusal Gazeteciler Sendikası, zorlu hayat şartları karşısında umudunu yitiren Abdurrezzak Zerki’nin içinde bulunduğu durumu protesto etmek için kendisini yaktığı ve kameramanın ölümünden “basın sektörünü iş kanunu denetiminden uzak çalıştırmaya müsaade eden devletin” sorumlu olduğunu iddia etti.
‘TEK BAŞIMA DEVRİM YAPACAĞIM’
Yerel bir televizyon için çalışan Abdurrezzak Zerki, önceki gün kendini ateşe vermeden evvel sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, “Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım” diye konuşmuştu. Tunuslu kameramanın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından Kasrin vilayeti önceki gece protestolara sahne oldu. Lastik yakıp barikat kurmaya çalışan ve polise taş atan göstericilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
İKİNCİ ARAP BAHARI KORKUSU
Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi’nin 2011’de güvenlik güçlerinden gördüğü kötü muamelenin ardından kendini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, birçok ülkeye yayılan “Arap Baharı” adlı sürecin fitilini ateşlemişti.
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