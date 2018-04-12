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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İpek YEZDANİ
12.04.2018 - 00:47, Son Güncelleme:

Trump’tan ‘Türkiye’nin endişeleri’ne karşı Suriye’de ‘yeni yol’ direktifi

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
Trump’tan ‘Türkiye’nin endişeleri’ne karşı Suriye’de ‘yeni yol’ direktifi

TÜRKİYE-ABD ilişkilerinin gidişatına dair bilgi veren üst düzey bir Amerikalı yetkili, ABD’nin Türkiye ile birlikte Suriye’de Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek yeni bir yol bulmak istediğini vurguladı.

Ankara’da bir grup Türk gazeteciye konuşan yetkili, özetle şu mesajları verdi:

- “Şu anda Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili çok iyimserim. Her iki ülkenin liderinin de ilişkiyi düzeltmeye bağlı olduğu çok açık. ABD ile Türkiye arasındaki yarım asırdır süren ortaklığı yeniden kurmayı çok istiyorlar. Bunu en belirgin olarak Suriye politikamızda görüyoruz. ABD, Suriye’de Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek bir yol bulmak istiyor. Washington’daki görev değişimleri bunu etkilemez. Türk müttefiklerimizle birlikte Suriye’de yeni bir yol bulma fikrine bağlıyız ve bu direktif, en üstten, Başkan Trump’tan geldi.

- ABD ve Türkiye 50 yıldan fazladır müttefikler, bu değişmez. Türkiye’nin ABD ve başka bir ülke arasında bir seçim yapmak durumunda olduğunu kabul etmiyorum. Bizim müttefikliğimiz son derece somuttur. Menbiç’le ilgili olarak Türkiye ve ABD arasında şu anda devam eden bir planlama süreci var.

- Bizim Suriye’deki amacımız, tüm Suriyelilerin nerede istiyorsa orada yaşamalarıdır. Örneğin ülkenin kuzeydoğusunda bir Kürt kantonu ya da Irak’takine benzer bir bölgesel Kürt yönetimi görmek gibi bir arzumuz yok.  Menbiç konusunda, önemli olan ister Kürt ister Arap olsun Menbiç halkının kendi yerel yönetimlerinde söz sahibi olmalarıdır.

- Başkan Trump açık bir şekilde Suriye’den çekilmek istiyor. Ancak bunu Suriye’de daha fazla soruna yol açmayacak şekilde yapmak istiyor.  Çekilme için süre vermedi. Arkada kaotik bir durum bırakmak istemiyoruz.

- ABD, Tük hükümetinin 15 Temmuz sonrası olağanüstü tedbirler almak zorunda kalmasını kesinlikle anlıyor. Ancak düşüncemiz artık OHAL’e gerek kalmadığı yönünde.”

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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