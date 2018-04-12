Trump’tan ‘Türkiye’nin endişeleri’ne karşı Suriye’de ‘yeni yol’ direktifi

Ankara’da bir grup Türk gazeteciye konuşan yetkili, özetle şu mesajları verdi:

- “Şu anda Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili çok iyimserim. Her iki ülkenin liderinin de ilişkiyi düzeltmeye bağlı olduğu çok açık. ABD ile Türkiye arasındaki yarım asırdır süren ortaklığı yeniden kurmayı çok istiyorlar. Bunu en belirgin olarak Suriye politikamızda görüyoruz. ABD, Suriye’de Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek bir yol bulmak istiyor. Washington’daki görev değişimleri bunu etkilemez. Türk müttefiklerimizle birlikte Suriye’de yeni bir yol bulma fikrine bağlıyız ve bu direktif, en üstten, Başkan Trump’tan geldi.

- ABD ve Türkiye 50 yıldan fazladır müttefikler, bu değişmez. Türkiye’nin ABD ve başka bir ülke arasında bir seçim yapmak durumunda olduğunu kabul etmiyorum. Bizim müttefikliğimiz son derece somuttur. Menbiç’le ilgili olarak Türkiye ve ABD arasında şu anda devam eden bir planlama süreci var.

- Bizim Suriye’deki amacımız, tüm Suriyelilerin nerede istiyorsa orada yaşamalarıdır. Örneğin ülkenin kuzeydoğusunda bir Kürt kantonu ya da Irak’takine benzer bir bölgesel Kürt yönetimi görmek gibi bir arzumuz yok. Menbiç konusunda, önemli olan ister Kürt ister Arap olsun Menbiç halkının kendi yerel yönetimlerinde söz sahibi olmalarıdır.

- Başkan Trump açık bir şekilde Suriye’den çekilmek istiyor. Ancak bunu Suriye’de daha fazla soruna yol açmayacak şekilde yapmak istiyor. Çekilme için süre vermedi. Arkada kaotik bir durum bırakmak istemiyoruz.

- ABD, Tük hükümetinin 15 Temmuz sonrası olağanüstü tedbirler almak zorunda kalmasını kesinlikle anlıyor. Ancak düşüncemiz artık OHAL’e gerek kalmadığı yönünde.”