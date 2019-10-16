Trump’tan teröriste telefon
ABD Başkanı Trump’ın Suriye’deki durum ile ilgili önceki gün sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değil, terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin sorumlu komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile de görüştüğü ortaya çıktı.
BARIŞ Pınarı harekâtı sürerken, ABD Başkan Donald Trump’ın önceki gün gerçekleştirdiği telefon trafiğinin detaylarını ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham açıkladı. Beyaz Saray’da gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun daha önce söylediği, “ABD, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesine yeşil ışık yakmadı” ifadesini yineledi. ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve Suriye’de derhal ateşkes talep ettiğini söyledi. Türkiye’ye operasyonu durdurma ve anlaşma masasına oturma çağrısı yapan Pence, bu olana kadar yaptırımların devam edeceği tehdidinde bulundu. Mike Pence ayrıca Trump’ın, PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin sorumlusu Mazlum Kobani ile telefonda görüştüğünü söyledi. Görüşmede Kobani’nin Trump’a Ayn El Arap (Kobani) kentinin öneminden bahsettiğini de açıkladı.
GRAHAM DA DOĞRULADI
Trump’ın söz konusu telefon trafiği sırasında yanında yer alan Senatör Graham da Twitter’dan bir açıklama yaptı. Buna göre, Trump Kobani’ye Türkiye’nin askeri operasyonunu durdurmak için mümkün olan her şeyi yapacağını, ayrıca tarafların yararına bir çözüm arayacağını söylemiş.
PENCE BUGÜN GELİYOR
Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor. Heyette ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da yer alacak. Amerikan heyetinin yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
FERHAD ABDİ ŞAHİN KİMDİR
SURİYE’nin Afrin kentinde 1967 yılında doğduğu sanılan Ferhad Abdi Şahin, PKK’nın Suriye’deki faaliyetlerinden sorumluydu. Şahin’in 1990’ların başında terör örgütü PKK’ya katıldığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı’nın PKK/KCK üyesi olarak kırmızı listede aradığı ‘Şahin Cilo’ kod adıyla bilinen terörist Şahin, Nisan 2017’de ABD Özel Harekât subaylarıyla Suriye’nin Karaçok Dağı’nda görüntülenmişti. Ferhad Abdi Şahin, 28 Ekim 2015’ten bu yana İçişleri Bakanlığı’nın “en çok aranan teröristler listesi”nde de bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle