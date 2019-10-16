Trump’tan teröriste telefon

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump’tan teröriste telefon
GeriDünya Trump’tan teröriste telefon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’tan teröriste telefon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump’tan teröriste telefon

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’deki durum ile ilgili önceki gün sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile değil, terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin sorumlu komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile de görüştüğü ortaya çıktı.

BARIŞ Pınarı harekâtı sürerken, ABD Başkan Donald Trump’ın önceki gün gerçekleştirdiği telefon trafiğinin detaylarını ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham açıkladı. Beyaz Saray’da gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun daha önce söylediği, “ABD, Türkiye’nin Suriye’ye müdahalesine yeşil ışık yakmadı” ifadesini yineledi. ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve Suriye’de derhal ateşkes talep ettiğini söyledi. Türkiye’ye operasyonu durdurma ve anlaşma masasına oturma çağrısı yapan Pence, bu olana kadar yaptırımların devam edeceği tehdidinde bulundu. Mike Pence ayrıca Trump’ın, PKK/YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin sorumlusu Mazlum Kobani ile telefonda görüştüğünü söyledi. Görüşmede Kobani’nin Trump’a Ayn El Arap (Kobani) kentinin öneminden bahsettiğini de açıkladı.

GRAHAM DA DOĞRULADI

Trump’ın söz konusu telefon trafiği sırasında yanında yer alan Senatör Graham da Twitter’dan bir açıklama yaptı. Buna göre, Trump Kobani’ye Türkiye’nin askeri operasyonunu durdurmak için mümkün olan her şeyi yapacağını, ayrıca tarafların yararına bir çözüm arayacağını söylemiş.

PENCE BUGÜN GELİYOR

Bu arada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor. Heyette ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien da yer alacak. Amerikan heyetinin yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Trump’tan teröriste telefon

FERHAD ABDİ ŞAHİN KİMDİR

SURİYE’nin Afrin kentinde 1967 yılında doğduğu sanılan Ferhad Abdi Şahin, PKK’nın Suriye’deki faaliyetlerinden sorumluydu. Şahin’in 1990’ların başında terör örgütü PKK’ya katıldığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı’nın PKK/KCK üyesi olarak kırmızı listede aradığı ‘Şahin Cilo’ kod adıyla bilinen terörist Şahin, Nisan 2017’de ABD Özel Harekât subaylarıyla Suriye’nin Karaçok Dağı’nda görüntülenmişti. Ferhad Abdi Şahin, 28 Ekim 2015’ten bu yana İçişleri Bakanlığı’nın “en çok aranan teröristler listesi”nde de bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Katar'dan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ve dünya, Türkiye’yi desteklemelidir
Suudi Arabistan ordusunun Rus marşı performansı Putin'i şaşkına çevirdi
İngiltere'den Türkiye'ye silah ambargosuna itiraz