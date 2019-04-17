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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.04.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

Trump'tan Papa'ya "Notre Dame" telefonu

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Trump'tan Papa'ya "Notre Dame" telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yangın nedeniyle Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'u arayarak ABD halkının geçmiş olsun dileğini iletti ve ABD'nin yardıma hazır olduğu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Papa Franciscus ile az önce harika bir görüşme gerçekleştirdim ve Amerikan halkının bu korkunç ve yıkıcı Notre Dame Katedrali yangınıyla ilgili üzüntülerini ilettim." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de dün görüştüğünü anımsatan Trump, ABD'nin renovasyon ve inşa anlamındaki tüm uzmanlığını Notre Dame'ın yeniden inşası için memnuniyetle Fransa'ya önerdiğini kaydetti.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada da ABD'nin tarihi katedraldeki yangın dolayısıyla Fransa'ya her türlü yardıma hazır olduğu belirtilmişti.

NOTRE DAME'DAKİ YANGIN

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden, tarihi Notre Dame Katedrali'nde pazartesi günü nedeni henüz bilinmeyen yangın çıkmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangında ciddi hasar gören tarihi Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceklerini ve bunun 5 yılda tamamlanmasını istediğini belirtmişti.

Katedraldeki yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.
Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini" kaydetmişti.

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