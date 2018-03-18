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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTrump'tan Özel Savcı Mueller açıklaması
Dünya Trump'tan Özel Savcı Mueller açıklaması
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Dünya
WASHINGTON (AA)
18.03.2018 - 20:27, Son Güncelleme:

Trump'tan Özel Savcı Mueller açıklaması

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Trump'tan Özel Savcı Mueller açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, hedef aldığı Rusya soruşturmasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller'in ekibinde "13 koyu demokrat" bulunduğuna dikkati çekerek, "bunun adil olmadığını" savundu.

Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak başkanlık koltuğuna oturan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2016'da yapılan ABD Başkanlık
seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği" yönündeki iddiaları soruşturan Özel Savcı Robert Mueller'i hedef aldı. 

Trump paylaşımında, "Neden Mueller'in ekibinde bazıları Sahtekar Hillary (Clinton) destekçisi olan 13 koyu demokrat var fakat ekip içerisinde hiçbir tane cumhuriyetçi yok? Ekibe yakın zamanda bir demokrat daha eklediler. Bunun adil olduğunu düşünen kimse var mı? Kaldı ki ortada bir hile yok." ifadelerini kullandı. 

Trump bir başka paylaşımında ise emekliliğine iki gün kala işine son verilen Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Andrew McCabe’yi hedef aldı. 

Çok az vakit geçirdiği McCabe'nin, görüşmelerde not tutmadığını belirten Trump, "Sadece kendi ajandasına yardım edecek notlar dışında başka bir not tuttuğunu sanmıyorum. Aynı yalancı James Comey (Eski FBI Direktörü) gibi." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, cuma günü McCabe'yi emekliliğine iki gün kala kovduğunu açıklamıştı. 

Rusya soruşturması bağlamında 2016 yılında etkin görevler yürüten ve Demokratların başkan adayı Hillary Clinton hakkındaki soruşturmaya bakan McCabe, ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirilmişti. 

Kalan tüm izinlerini kullanmak suretiyle 29 Ocak'ta görevinden ayrıldığını açıklayan eski FBI Direktör Yardımcısı McCabe'in bugün emekli olması bekleniyordu. Sessions tarafından kovulan McCabe'in emeklilikle ilgili bazı haklarını alamayabileceği kaydedildi. 

Rusya soruşturması kapsamında FBI'da daha önce yaşanan en büyük deprem, 9 Mayıs 2017'de eski FBI Direktörü James Comey'nin Trump tarafından kovulması olmuştu. 

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı olarak 17 Mayıs 2017'de Robert Mueller'i atamıştı. 

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