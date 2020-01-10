Trump’tan NATOME çıkışı

İkili arasındaki telefon görüşmesinin ardından NATO’dan yapılan açıklamada, İttifak’ın Ortadoğu’da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Stoltenberg, opsiyonların değerlendirildiğini söyledi.

- ASKER GÖNDERME ÇEKİNCESİ: Düzenlediği basın toplantısında İttifak’ın zaten bölgede olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Daha fazla ne yapabileceğimize bakıyoruz” dedi. NATO’nun bölgede daha fazlasını yapma potansiyeline sahip olduğunu düşündüğünü kaydeden Stoltenberg, üye ülkeler ile görüşüleceğini söyledi. Stoltenberg’in “daha fazla rolün” illa asker göndermek anlamına gelmediğini belirterek eğitim misyonlarını öne çıkarması NATO içindeki genel havayı yansıtması açısından önemli.

- TRUMP’TAN YENİ ÖNERİ: NATO üyelerinin ABD’nin tam olarak ne istediğini anlamaya çalıştığı bir ortamda Trump çıtayı yükseltti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “NATO Ortadoğu’yu da kapsamalı. NATO ve Ortadoğu (Middle East). İsmi NATOME olabilir. Çok güzel değil mi? İsim bulmada çok iyiyimdir” dedi. NATO’nun Ortadoğu’da yeni bir adım atabilmesi için konunun İttifak’ın ilgili mekanizmalarında ele alınması ve tüm üyelerin bu plana onayı gerekiyor

- ABD’NİN TAVRI SORUNLU: “Yeni Ortadoğu rolü” için NATOME vurgusu yapması, Trump’ın beklentisini karşılamak için eğitim misyonlarının yeterli olmayacağının ilk sinyali niteliğinde. Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da NATO’ya daha güçlü rol çağrısı yapmış, ancak üye ülkelerin çoğu bu plana şüpheci yaklaşmıştı. Trump’ın tüm İttifak üzerinde etki yaratabilecek konularda tek taraflı hamleleri de şüpheci yaklaşımı besleyen en önemli unsurlar arasında.

- MUHARİP GÜÇ YOK: Üye ülkeler arasında Ortadoğu’daki gelişmelere yönelik görüş ayrılıkları NATO’nun bölgede daha fazla bayrak göstermesini frenleyen unsurlar arasında yer alıyor. Terörle mücadele için oluşturulan küresel koalisyonda yer almasına rağmen alanda olmayan ve erken uyarı uçakları gibi unsurlarla rol üstlenen NATO, Irak’ta da muharip unsurlara sahip değil. İttifak’ın Irak’taki varlığı beş yüz kişiden oluşan eğitim misyonu ile sınırlı.

‘TÜRKİYE FAY HATTINDA’

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN televizyonunda katıldığı programda, bölgedeki ABD-İran gerilimine ilişkin şöyle konuştu: “Adı konmamış bir üçüncü dünya savaşı yaşanıyor. Türkiye bir fay hattında. Türkiye’yi de taşın altına sokmak isteyebilirler. Çok temkinli olmalıyız. Bu olay, içeride birliği korumak gerektiğini bir kez daha gösterdi. Süleymani’ye yapılan suikastı da kabul edemeyiz, bölgede mezhepçi politika uygulayanları da kabul edemeyiz. ABD büyük hata yapıyor. ABD, İsrail’in aklıyla hareket ediyor. Şimdi, yangının hafifletilmesi, söndürülmesi, daha fazla büyümemesi için çaba sarf etmek gerekir.”

-Nuray BABACAN / Ankara