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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.09.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Trump'tan Maduro açıklaması

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Trump'tan Maduro açıklaması

ABD Başkanı Trump, "(Venezuela'da) Asker karar verirse, ordu tarafından çok hızlı şekilde devrilebilecek bir rejim." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri darbeyle kolaylıkla devrilebileceğini öne sürdü.

Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri arasında yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro yönetiminin askeri müdahaleyle kolayca devrilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Asker karar verirse, ordu tarafından çok hızlı şekilde devrilebilecek bir rejim." ifadelerini kullandı.

ABD liderliğindeki bir askeri darbenin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Trump, askeri strateji ortaya koymadığını söyledi.

Diğer yandan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Hazine Bakanlığının dün, eşi ve yakın çevresine yönelik aldığı yaptırım kararı hakkında devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "emperyalist güce karşı verilen savaşta bu tür yaptırımların etrafındakiler için bir onur nişanesi olduğunu" kaydetti.

Eşini hedef alan yaptırımlara tepki gösteren Maduro, "Bana saldırmak istiyorsanız direkt bana gelin ancak Cilia'ya ve aileme dokunmayın." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yolsuzluk iddiaları üzerine hedef aldığı isimler arasında Venezuela Devlet Başkanı'nın eşi Cilia Flores'in yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İletişim Bakanı Jorge Jesus Rodriguez Gomez bulunuyor.

Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

"The New York Times" (NYT) gazetesinde bu ayın başında yer alan ve ismi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililer ile görüşmelere katıldığı belirtilen Venezuelalı eski bir komutana dayandırılan haberde, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planladığı ileri sürülmüştü.

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