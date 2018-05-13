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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.05.2018 - 09:16, Son Güncelleme:

Trump'tan Kuzey Kore'nin son hamlesine 'büyük övgü'

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Trump'tan Kuzey Kore'nin son hamlesine 'büyük övgü'

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmesi öncesinde nükleer test sahasını boşaltmasından dolayı Kuzey Kore’ye teşekkür etti.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kuzey Kore, 12 Haziran’daki Büyük Zirve Buluşması’ndan önce bu ay nükleer test sahasını boşaltacağını duyurdu. Teşekkür ederim, zekice bir adım ve zarif bir jest.” ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bu hafta Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’a ziyarette bulunmuş, ülkede tutuklu üç ABD vatandaşının serbest bırakılmasını sağlamıştı.

Pompeo ayrıca Kuzey Kore yönetimiyle, Trump ile Kim arasındaki görüşmenin 12 Haziran’da Singapur’da yer almasını kararlaştırmıştı.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 23-25 Mayıs tarihlerinde ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağı bildirilmişti.

Açıklamada, süreci izlemeleri için ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere'den gazetecilerin davet edilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim, 27 Nisan'daki zirvenin ardından imzaladıkları Panmunjom Deklarasyonu ile Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan "tamamen" arındırılması ve mevcut ateşkes halini sona erdirerek Kore Savaşı'nı resmen noktalayacak kalıcı bir barış anlaşmasının imzalanması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıklamıştı.

Tarihi kararların alındığı zirvenin sonrasında Kuzey Kore lideri Kim, Çin'e resmi ziyarette bulunarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.

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