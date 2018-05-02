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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
02.05.2018 - 22:04, Son Güncelleme:

Gövde gösterisi gibi yemin töreni

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Gövde gösterisi gibi yemin töreni

ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bakanlık binasındaki Benjamin Franklin salonunda gerçekleşen resmi yemin töreni Trump yönetiminin gövde gösterisine sahne oldu.

Başkanlık koltuğuna oturduktan yaklaşık 16 ay sonra ilk kez Dışişleri Bakanlığı binasına Pompeo için adım atan Trump, törene ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte geldi. Törene Trump yönetiminden pek çok bakanın yanı sıra Trump’ın kızı Ivanka ile damadı Jared Kushner, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Boltın da katıldı. Pompeo’nun halefi Senato tarafından onaylanmayı bekleyen yeni CIA Direktörü Gina Haspel de salondaydı.

YEMİNİ BAŞKAN YARDIMCISI MIKE PENCE ETTİRDİ

Pompeo, sol elini İncil üzerinde sağ eli havada yemin etti. Yemini ettiren ise güçlü dini inancıyla tanınan Başkan Yardımcısı Mike Pence oldu. Pompeo’nun teşekkür konuşmasına ‘Herkesten önce tanrıya teşekkür etmek istiyorum’ diye başlaması dikkat çekti.

TRUMP: ‘MIKE İLE HENÜZ KİMSENİN BİLMEDİĞİ KONULAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ’

ABD Başkanı Trump, konuşmasına ‘Uzun zamandır - belki yıllardır- Dışişleri Bakanlığı’nda görmediğim ölçüde bir ruh görüyorum bugün. Muhteşem bir başlangıç’ sözleriyle başladı. ‘Ülkemiz için yaptıklarınız için minnetarız. Şu anda fikrinizin bile olmadığı pek çok şey daha yapacaksınız’ diyen Trump arkasındaki Pompeo’ya dönerek ‘Şu anda Mike ile pek kimsenin bilmediği bir kaç konu üzerinde çalışıyoruz ve bunlar çok cesaret veren şeyler’ dedi.

Eski ABD başkanlarından Eisenhower’ın 1953 yılındaki ‘Sakın yanılmayın, dünyanın her yerinde temsilcilerimizin olmasının sebebi Amerikan çıkarlarını korumaktır’ sözlerine atıfta bulunan Trump, neredeyse 230 yıldır Amerikan Dışişleri’nde çalışanların bu çağrıya maharetli bir biçimde ve gururla yanıt verdiğini kaydetti. Trump, kendilerini işine atayan dışişleri personeline liderlik görevini yerine getirecek Pompeo’dan daha iyi bir insan tanımadığını da ekledi.

Trump yere göğe sığdıramadığı Pompeo’yu şu sözlerle kutladı: ‘Amerika’nın bir numaralı diplomatı olarak ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok. Sıradışı bir insan, iyi bir dost ve ülkesini gerçekten seven birisin. Seninle çok çok gurur duyuyoruz. Hem bu salondaki herkes hem de ailen adına konuşuyorum.

‘AMERİKAN ÇIKARLARINI ÖNE KOYACAK SERT DİPLOMASİNDEN KAÇINMAYACAĞIM’ SİNYALİ

Pompeo ise konuşmasında izleyeceği politikalarla ilgili ipuçları verdi:

-Gerektiğinde Amerikan halkının çıkarlarını öne koyacak sert bir diplomasi izleyeceğiz. Amerikan halkının güvenliğini, haklarını ve değerlerini teminat altına almak için çalışacağım. Amerika’ya dünya sahnesinde daima saygı duyulmasını ve orada prensipleriyle yer almasını sağlayacağım.

-Sadece 15 aydır yönetimdeyiz ve daha şimdiden karşı karşıya olduğumuz sorunlar konusunda dikkate değer gelişmeler kaydettik. Bu sorunlarla güçlü, egemen ve bağımsız uluslarla ortaklık içinde yüzleşiyoruz ve böylece hem Amerika’yı hem de dünyayı daha güvenli ve müreffeh yapmaya çalışıyoruz.

KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİ VURGUSU

-Takvimi bir kaç yıl öne çekerek İsrail’deki Büyükelçiliğimizi çok yakında Kudüs’e taşıyacağız.

-Irak ve Suriye’de DEAŞ halifeliğine büyük hasar verdik. Bunu çok iyi bir diplomatik çalışma sayesinde yaptık.

-İran’dan gelen her türlü düşmanlığa karşı koymaya ve kusurlu nükleer anlaşma konusunda bir sonraki adımların ne olacağına karar vermeye çalışıyoruz.

-Rusya’nın saldırgan davranışlarına karşın hakiki sonuçlar yürürlüğe koyduk.

 

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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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