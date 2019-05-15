Trump’tan iftar daveti
ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayı dolayısıyla Beyaz Saray’da iftar yemeği verdi.
Beyaz Saray’daki iftara Müslüman ülkelerin başkent Washington’da görevli diplomatik temsilcileri katılırken, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da iftarda yer aldı. İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Trump, ramazan ayının tüm Müslümanlar için önemli birleştirici bir değer olduğunu dile getirdi. Trump, “Tüm dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutladığı bu özel zaman diliminde, bu iftar yemeğine Beyaz Saray’da ev sahipliği yapmak benim için bir onurdur” dedi.
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