Trump'tan G7'de çok sert açıklamalar
Trump G7 zirvesinde Kuzey Kore ve çelik-alüminyum için ek gümrük vergisi kararıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
ABD Başkanı Trump tartışma yaratan gümrük kararının ardından misilleme yapmaya hazırlanan Avrupa Birliği ve Meksika'ya sert mesajlar verdi. Trump, "Eğer ticaretin önünde engelleme yapmak isteyerek misilleme yapmaya kalkarlarsa hata yaparlar" ifadelerini kullandı.
'BARIŞ HEDEFİYLE GİDECEĞİZ'
12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecek olan Trump, Singapur'a barış hedefiyle gideceğini söyledi. Trump, "Kim Kuzey Kore'yi harika bir ülke haline getirebilir ancak bunu yapmak için tek bir şansı var" ifadelerini kullandı.
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