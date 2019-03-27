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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.03.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Trump'tan flaş sözler: Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek

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Trump'tan flaş sözler: Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek

Venezuela konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez doğrudan Moskova'yı hedef alarak, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." dedi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales de Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul ettiği görüşmede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Juan Guaido ve ekibinin sonuna kadar yanında olduklarını vurgulayan Trump, Guaido'nun eşine hitaben, "ABD olarak sizinle, Venezuela halkıyla ve Guaido ile yüzde 100 beraberiz. Venezuela'da olanlar hiç olmamalıydı. Ama bunlar düzelecek." yorumunu yaptı.
Venezuela'nın aslında çok zengin ve kaynakları bol bir ülke olduğunu kaydeden Trump, ülkedeki mevcut sorunların kaynağının Nicolas Maduro yönetimi olduğunu savundu.

"RUSLAR HER ŞEYİ BİLİYOR"

Trump, Rusya'nın Venezuela'daki varlığıyla ilgili görüşü sorulması üzerine, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek." ifadesini kullandı. Trump, Moskova ile bu konuda bir iletişim içinde olup olmadıkları sorusuna ise "Her şeyi biliyorlar." yanıtını verdi.

Maduro yönetiminin elinde güçlü unsurlar olmadığını dile getiren Trump, "Ordu dışında onların sahip olduğu daha büyük bir baskı unsuru yok. İnsanlar açlıktan ölüyor ve (Maduro yönetimi) yardımları da kabul etmiyor. Venezuela konusunda tüm seçenekler masada." değerlendirmesini yaptı.

Guaido'nun eşi Rosales ise ülkesindeki durumun düzelmesi için ABD'den ve Trump'tan yardım istediklerini vurgulayarak, bugüne kadarki destekleri dolayısıyla Trump yönetimine teşekkür etti.

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rus askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda ülkede bulunduklarını belirtmişti.

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