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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
DIŞ HABERLER SERVİSİ
23.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump'tan Erdoğan'a: Orası sizin ben ayrılıyorum

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Trump'tan Erdoğan'a: Orası sizin ben ayrılıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Suriye’den çekilme konusuyla ilgili Türkiye’ye değindi. Trump şu tweet’leri attı: “Suriye konusunda başlangıçta orada 3 ay kalacaktık ve bu dediğim 7 yıl önceydi, ancak çıkmadık. Ben Başkan olduğumda IŞİD çıldırmıştı. Şimdiyse IŞİD büyük ölçüde yenildi ve Türkiye dahil diğer bölge ülkeleri, kalanlarla kolaylıkla başının çaresine bakabilmeli.”

Öte yandan Amerikan Washington Post gazetesi, Suriye kararı konusunda ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen hafta cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesine yer verdi. Buna göre Erdoğan, terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşta niye Suriyeli Kürtlerle işbirliği yapıldığını sorguladı. ABD’li yetkililerin aktardığına göre, Erdoğan’ın DEAŞ’tan arta kalan kısımla Türk ordusunun mücadele edebileceğini söylemesinin ardından Trump’ın, “Biliyor musun... Orası (Suriye) sizin. Ben ayrılıyorum” yanıtını verdiği ifade edildi.
‘ERDOĞAN’IN SÖZLERİ DOĞRUYSA’

AP Ajansı’nın 14 Aralık’taki telefon görüşmesiyle ilgili ABD’li yetkililere dayanarak hazırladığı habere göre de Trump, görüşme esnasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, “Erdoğan’ın söyledikleri doğruysa neden ABD askerlerinin hâlâ Suriye’de olduğunu” sorduğunu aktaran yetkililer, Bolton’ın, Erdoğan’ı teyit ettiğini belirtti.

‘SERVETE MAL OLUYOR’

Washington Post’un haberinde Trump’ın çarşamba günü danışmanlarıyla yaptığı görüşmede “Suriye bize bir servete mal oluyor. Ne için? Biz oradan ne elde ediyoruz?” sorusunu yönelttiği belirtildi. Trump, Savunma Bakanı Mattis ve diğerlerine Suriye’de çözüm için aylarca süre tanıdığını da söylemiş.

Washington Post’a göre birçok kongre üyesi için karar bir felaket olarak algılanıyor. 

NETANYAHU İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Trump’ı kararını kamuoyuyla paylaşmadan önce Suriye’den çekilmekten vazgeçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Kanal 10 televizyonunda yer alan haberde, ABD’nin Suriye’den çekilme kararından dolayı Tel Aviv yönetiminin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. Kanalın haberinde yine bir İsrailli yetkiliye dayandırılan bilgiye göre, görevinden istifa ettiğini açıklayan ABD Savunma Bakanı James Mattis, gelecek hafta İsrail’e yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

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