Trump'tan Erdoğan'a: Orası sizin ben ayrılıyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Suriye’den çekilme konusuyla ilgili Türkiye’ye değindi. Trump şu tweet’leri attı: “Suriye konusunda başlangıçta orada 3 ay kalacaktık ve bu dediğim 7 yıl önceydi, ancak çıkmadık. Ben Başkan olduğumda IŞİD çıldırmıştı. Şimdiyse IŞİD büyük ölçüde yenildi ve Türkiye dahil diğer bölge ülkeleri, kalanlarla kolaylıkla başının çaresine bakabilmeli.”
Öte yandan Amerikan Washington Post gazetesi, Suriye kararı konusunda ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen hafta cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesine yer verdi. Buna göre Erdoğan, terör örgütü DEAŞ’a karşı savaşta niye Suriyeli Kürtlerle işbirliği yapıldığını sorguladı. ABD’li yetkililerin aktardığına göre, Erdoğan’ın DEAŞ’tan arta kalan kısımla Türk ordusunun mücadele edebileceğini söylemesinin ardından Trump’ın, “Biliyor musun... Orası (Suriye) sizin. Ben ayrılıyorum” yanıtını verdiği ifade edildi.
‘ERDOĞAN’IN SÖZLERİ DOĞRUYSA’
AP Ajansı’nın 14 Aralık’taki telefon görüşmesiyle ilgili ABD’li yetkililere dayanarak hazırladığı habere göre de Trump, görüşme esnasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’a, “Erdoğan’ın söyledikleri doğruysa neden ABD askerlerinin hâlâ Suriye’de olduğunu” sorduğunu aktaran yetkililer, Bolton’ın, Erdoğan’ı teyit ettiğini belirtti.
‘SERVETE MAL OLUYOR’
Washington Post’un haberinde Trump’ın çarşamba günü danışmanlarıyla yaptığı görüşmede “Suriye bize bir servete mal oluyor. Ne için? Biz oradan ne elde ediyoruz?” sorusunu yönelttiği belirtildi. Trump, Savunma Bakanı Mattis ve diğerlerine Suriye’de çözüm için aylarca süre tanıdığını da söylemiş.
Washington Post’a göre birçok kongre üyesi için karar bir felaket olarak algılanıyor.
NETANYAHU İKNA ETMEYE ÇALIŞMIŞ
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Trump’ı kararını kamuoyuyla paylaşmadan önce Suriye’den çekilmekten vazgeçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Kanal 10 televizyonunda yer alan haberde, ABD’nin Suriye’den çekilme kararından dolayı Tel Aviv yönetiminin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. Kanalın haberinde yine bir İsrailli yetkiliye dayandırılan bilgiye göre, görevinden istifa ettiğini açıklayan ABD Savunma Bakanı James Mattis, gelecek hafta İsrail’e yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.
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