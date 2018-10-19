Trump'tan bir Kaşıkçı açıklaması daha
ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı olayına ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Pompeo'ya Suudi Konsolosluğundaki olayla ilgili ne video ne de ses kaydı verilmedi" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölmüş olabileceği hakkında "Bana kesinlikle öyle geliyor. Bu çok üzücü. Kaşıkçı öldürülmüşse bunun ağır sonuçları olacak" açıklamasını yapmıştı.
Trump, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun (Kaşıkçı'nın) öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." ifadesini kullanmıştı.
Secretary of State Mike Pompeo was never given or shown a Transcript or Video of the Saudi Consulate event. FAKE NEWS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Ekim 2018
Yorumları Göster
Yorumları Gizle