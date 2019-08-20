Trump’tan bir Hong Kong uyarısı daha
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin’e gösterilerin sürdüğü Hong Kong ile ilgili bir uyarı daha geldi. Trump, Çin’in Hong Kong’a yönelik Tiananmen Meydanı tarzı bir müdahalesi olması halinde iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin zarar göreceği uyarısında bulundu.
Pazar günü Çin’e bağlı özerk bir bölge olan Hong Kong’da yapılan demokrasi yanlısı gösterilere 1.7 milyon kişinin katıldığı belirtilirken, New Jersey’de gazetecilere açıklama yapan Trump, “Eğer şiddete başvururlarsa, başka bir Tiananmen Meydanı olursa, bir anlaşma olması çok zorlaşır. Sanırım şiddet olursa (anlaşma) yapması çok zor olur” diye konuştu. 1989 yılında Çin, Pekin’in Tiananmen Meydanı’nda eylem yapan öğrencilere tanklarla müdahale etmiş ve çok sayıda kişi ölmüştü. Hong Kong’da yüz binlerce kişi suçlu ya da şüphelilerin Çin’e iade edilmesini kolaylaştıran tasarı nedeniyle eylem yapmaya devam ediyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle