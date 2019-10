Trump'tan azil soruşturmasına 'darbe' benzetmesi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden'ı soruşturmaları konusunda bu ülkeye baskı yaptığı iddialarının ardından hakkında başlatılan azil soruşturması hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu konu (azil soruşturması) hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe, şu anda olanların bir azil değil bir DARBE olduğu sonucuna varıyorum. Bu darbe, halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınırdaki duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak tanrı vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the....