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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
02.10.2019 - 09:07, Son Güncelleme:

Trump'tan azil soruşturmasına 'darbe' benzetmesi

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Trump'tan azil soruşturmasına 'darbe' benzetmesi

ABD Başkanı Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin, "Şu anda olanların bir azil değil, bir DARBE olduğu sonucuna varıyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden'ı soruşturmaları konusunda bu ülkeye baskı yaptığı iddialarının ardından hakkında başlatılan azil soruşturması hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bu konu (azil soruşturması) hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe, şu anda olanların bir azil değil bir DARBE olduğu sonucuna varıyorum. Bu darbe, halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınırdaki duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak tanrı vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.


TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

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