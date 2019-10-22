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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.10.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Trump'ın kararının perde arkası... Bomba iddia

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Trump'ın kararının perde arkası... Bomba iddia

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin doğusundaki petrol kuyularına yakın bölgelere 200 ABD askerinin bırakılması konusunda Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve emekli bir Orgeneral tarafından harita gösterilerek ikna edildiği ileri sürüldü.

Amerikan NBC News televizyonu, Trump'ın Suriye'den tamamen çekilmesi kararından kısmen vazgeçmesinin perde arkasını yazdı.

Trump'ın Suriye'den ülke askerlerini çekme kararının ardından Senatör Graham ile Beyaz Saray'a giden emekli Orgeneral ve Fox News'te analist Jack Keane'nin, ABD Başkanına Orta Doğu petrol haritasını gösterdiği iddia edildi.

İRAN İLE RUSYA FAKTÖRÜ

Emekli Orgeneral ve Graham'ın, Trump'a, Suriye'deki önemli petrol yataklarının ABD ile YPG/PKK'nın kontrolünde olduğunu ve buradan tamamen çıkmanın bu yatakların İran ile Rusya'nın eline geçmesiyle sonuçlanacağını anlattığı belirtildi.

İkilinin aynı zamanda, ABD'nin ayrılması ile İran'ın bölgeyi havadan ve karadan kontrol altına almak için hazırlık yaptığını ifade ettikleri kaydedildi.
Ayrıca Keane ve Graham'ın, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde de yer aldığı ileri sürüldü.

4. KEZ OLDU

Trump'ın ikili ile haritalı toplantısı sonrasında ABD'nin Suriye'deki petrol yataklarının kontrolünü sağlaması için bölgede asker bırakmaya karar verdiği belirtildi.

İsminin açıklanmaması şartıyla NBC televizyonuna konuşan ABD'li yetkililer, Trump'ın daha önce de Irak, Afganistan ve Kore Yarımadası'ndan asker çekme konusundaki ısrarından bazı yetkililerin haritalı anlatımlarıyla vazgeçtiğini iddia etti.

 

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