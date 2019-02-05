Trump'ın göreve başlama törenine ilişkin belge talebi iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTrump'ın göreve başlama törenine ilişkin belge talebi iddiası
GeriDünya Trump'ın göreve başlama törenine ilişkin belge talebi iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
05.02.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Trump'ın göreve başlama törenine ilişkin belge talebi iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trump'ın göreve başlama törenine ilişkin belge talebi iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'deki göreve başlama töreninde görev alan heyetin, törenin bağışçıları, finansman sağlayıcıları ve eylemleri hakkındaki belgeleri New York'taki federal savcılığa vermesinin istendiği iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Aralık ayında, Trump'ın göreve başlamı töreni için toplanan 107 milyon dolarlık bağışı kötüye kullanılıp kullanılmadığı hakkında bir soruşturma olduğunu ortaya çıkarmasının ardından Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi yeni bir iddia daha ortaya attı.

NYT'a konuşan, konuyla ilgili iki kaynak, Manhattan'daki fedaral savcıların, göreve başlama töreninde görev alan heyetin avukatına bir celpname göndererek, törenin bağışçıları, finansman sağlayıcıları ve katılımcıları hakkındaki belgelerin mahkemeye verilmesini istedi.

Kaynaklar, istenilen belgeler arasında biletler, Başkan Trump ile çekilen fotoğraflar, satıcılar, anlaşmalar gibi belgeler olduğunu belirtti.

Ayrıca savcıların, heyete herhangi bir dış güç tarafından bağış yapılıp yapılmadığını ve bu tür bağışların yasa dışı olduğunu heyetin bilip bilmediği konusunda da incelemelerde bulunduğunu belirten kaynaklar, savcıların bu kapsamda bağışların yasallığının sınırlarını belirleyen belgelerin de mahkemeye sunulmasını istediğini aktardı.

Federal kanunlara göre, federal kampanyalara, siyasi eylem komitelerine ve göreve başlama töreni fonlarına yabancı yatırımcıların bağış yapması yasak.

Öte yandan söz konusu iddiayı Amerikan basınında ilk kez gündeme getiren ABC'ye konuşan kaynaklar, söz konusu soruşturma kapsamında Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in de ifadesine sıkça başvurulduğunu belirtti.

SORUŞTURMAYI WALL STREET JOURNAL ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Aralık ayında Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan konuya yakın kaynaklar, New York'taki federal savcıların, ABD Başkanı Trump'ın 2017'deki göreve başlama töreni için kurulan heyetin, tören için toplanan 107 milyon dolarlık bağışı kötüye kullanıp kullanmadığını soruşturduğunu söylemişti.

Soruşturmanın henüz erken aşamalarında olduğunu vurgulayan kaynaklar, bazı bağışçıların Trump yönetimine erişim, siyasi ayrıcalıklar ya da resmi yönetimi etkileme karşılığında para verdiği iddialarının da soruşturulduğunu kaydetmişti.

Kaynaklar, söz konusu soruşturmanın bir kısmının, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e yönelik yürütülen federal soruşturma kapsamında ele geçirilen kanıtlara dayandığını belirtmişti.

TRUMP'IN ESKİ AVUKATI 3 YIL HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, aralık ayında New York'taki federal mahkemede görülen davada 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

Cohen, Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için yasa dışı para ödemek, seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması