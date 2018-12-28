Trump'ın duvar ısrarı
Donald Trump, güney sınırına örmek istediği duvara bütçe verilmemesi halinde sınırı kapatacağını bildirdi. Trump, otomotiv sektörüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Donald Trump açıklamasında, güney sınırıyla ilgili olarak Kongre'den duvara bütçe verilmemesi halinde Meksika sınırını kapatacağını ifade etti.
Trump, güney sınırını kapatmayı ve otomotiv endüstrisini ait olduğu yere "Amerika'ya" geri getirmeyi istediğini bildirdi.
3 ÜLKEYE YARDIMLARI KESECEĞİZ
ABD Başkanı Trump açıklamalarına, "Honduras, Guatemala ve El Salvador ABD için hiçbir şey yapmıyorlar ama paramızı alıyorlar, onlar yüzünden harcamalarımız artıyor. Bu 3 ülkeye yaptığımız yardımları keseceğiz. Böylece gelecek yıllar için avantaj sağlamış olacağız." diyerek devam etti.
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