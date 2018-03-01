Trump’ın damadına devlet sırrı kısıtlaması

Adlarının açıklanmasını istemeyen, biri Beyaz Saray’da görevli iki yetkili, bir yılı aşkındır “çok gizli/hassas sınıflandırılmış bilgiye” erişim izniyle çalışan Kushner’in bundan böyle daha düşük seviyede gizlilik içeren bilgiye erişim yetkisine sahip olacağını söyledi. Jared Kushner böylece ‘çok gizli’ seviyedeki bilgilere ulaşamayacak. Karara gerekçe olarak Kushner’in yabancı yetkililerle sık görüşmesi gösteriliyor. Bu değişikliğe rağmen ABD Başkanı’nın uygun gördüğü kişilerle ‘çok gizli’ bilgileri paylaşma yetkisi var.

KELLY’NİN TALİMATI

Kushner’in gizlilik erişim seviyesinin, Trump’ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten John Kelly’nin, geçici güvenlik izinleri 1 Haziran 2017 tarihi öncesinden bu yana askıda olan Beyaz Saray yetkililerinin, geçen cuma gününe kadar daimi güvenlik izni edinmemeleri halinde bu yetkilerinin kaldırılması talimatı üzerine düşürüldüğü belirtildi. Beyaz Saray’dan bir yetkili de Kelly’nin talimatının yerine getirildiğini doğruladı. Amerikan Washington Post da Kushner’in bazı ülkelerin hükümet yetkilileriyle temaslarının Beyaz Saray’da endişe yarattığını yazdı. Gazetenin, konuyla ilgili istihbarat raporlarını bilen eski ve şimdiki yetkililere dayandırdığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İsrail ve Meksika’daki yetkililerin, Kushner’den ve iş anlaşmalarından nasıl fayda sağlayabileceklerini özel olarak tartıştıkları savunuldu.