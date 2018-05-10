Trump’ın CIA Direktörü adayından ‘Artık işkence olmayacak’ iması
ABD Başkanı Donald Trump’ın Mike Pompeo’nun yerine CIA Direktörlüğü için aday gösterdiği tartışmalı isim Gina Haspel’in Senato’daki onay süreci dün başladı.
İstihbarat Komisyonu’ndaki oturumda Haspel’i çok sayıda protestocu karşıladı.
“İşkenceciler hesap versin” sloganı atan protestocular salondan çıkarıldı.
Demokratların Haspel’i terlettiği oturumun açık bölümünde deneyimli istihbaratçı, CIA’in Obama’nın başkanlığı döneminde sonlandırılan tartışmalı sorgu tekniklerindeki rolüne ilişkin sorulara karşı savunmasını 33 yıllık kariyeri boyunca yasal olmayan bir şey yapmadığı argümanı üzerine kurdu.
Haspel, “Liderliğim altında, benim yönetiminde CIA tutuklama ve sorgu programlarına geri dönmeyecek. Geçmişte yaşanan o deneyimden CIA bazı zor dersler çıkarttı” dedi.
Haspel, El Kaide teröristlerine yönelik işkenceyi onaylamakla itham ediliyor.
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