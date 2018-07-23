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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
23.07.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Trump'ın ailesinden beş ay ayırdığı çocuk, anne babasını tanıyamadı

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Trump'ın ailesinden beş ay ayırdığı çocuk, anne babasını tanıyamadı

Donald Trump'ın yasal düzenlemeleri nedeniyle, ABD'ye kaçak olarak giriş yapmaya çalışan aileler ayrılmış ve çocuklar anne-babalarından farklı gözetim tesislerinde tutulmuştu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın büyük tepki çeken kaçak göçmenleri çocuklarından ayırma politikasının simgelerinden biri haline gelen Johan adlı 15 aylık Honduraslı bebek, beş ay ayrı kaldığı anne-babasını tanıyamadı.

Anne Adalicia Montecinos, Teksas sınırındaki bir kampta tutulan çocuğuna kavuştuktan sonra "Johan da bizim çektiklerimizi çekti. Bizi ilk gördüğünde tanıyamadı ve ağlamaya başladı" dedi.

Kısa sürede Johan'ın kendilerine alıştığını belirten Montecinos, "Çocuğumun yürümesini göremedim. İlk doğumgününü kutlayamadım. Büyüyüşünü videodan izledim. Her annenin büyüyünce çocuklarına anlattığı anılardan mahrum kaldım" dedi.

Johan'ın bu yılın başlarında bir mahkeme salonunda çekilen görüntüleri, Trump'ın "kaçak göçe sıfır hoşgörü" politikası çerçevesinde başlattığı çocukları ailelerinden alarak kamplara yerleştirme uygulamasına tepkileri artırmıştı.
Trump geçen ay bir kararnameyle, bazı siyasetçiler tarafından 'Nazi uygulamalarına benzetilen' politikasına son vermiş ve 2500 kadar çocuk ailelerine iade edilmeye başlanmıştı.

Johan'ın ABD'den sınır dışı edilen babası, 37 yaşındaki Rolando Antonio Bueso Castillo, "Bu kadar zalim olacaklarını düşünmemiştim" dedi.
Honduras'ta otobüs şöförlüğü yaparak günde 10 dolar kazanan Castillo, 5 ay önce Teksas'ta insan kaçakçılarına 6 bin dolar ödeyerek oğluyla birlikte ABD'ye girmeye çalıştı.

KİLİTLİ KAMYONDA ÜÇ GÜN

Anne, birkaç ay sonra onlara katılmak umuduyla Meksika'da kalırken, baba ve oğlu, üç gün hiç dışarı çıkamadıkları ve tuvaletlerini bir kovaya yaptıkları konteyneri kilitli bir kamyonla ABD'ye girdi. Ancak kaçak göçmenlerle dolu kamyon, ABD sınır muhafızları tarafından durduruldu.
Annenin beş bebek tulumu, üç hırka, bir mavi-beyaz battaniye, losyon, pişik kremi, 50 bebek bezi, iki biberon ve hazır mamalarla yolcu ettiği Johan ve babası bir gözetim merkezine götürüldü.

Baba ve oğlu hücrelerinde bir yangın battaniyesiyle yerde uyudu.
Çocuğa üç gün sonra banyo yapma izni verildi.
Castillo, en kötü ihtimalle çocuğunun sınır dışı edileceğini düşünüyordu.
Ancak beşinci günde Johan, "sorgulama" için babasından alındı. Castillo bir daha oğlunu göremedi.
Daha önce ABD'ye dört kez girmeye çalışan Castillo Teksas sınırındaki başka bir gözetim merkezine gönderildi ve burada 22 gün tutulduktan sonra sınır dışı edildi.
Castillo'ya iki hafta sonra çocuğunun gönderileceği söylendi.
Oğluna beş ay sonra kavuşabilen Castillo, "Bu oğlumun hatası değildi. Onu neden cezalandırdılar" dedi.

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