‘Trump’ı unut’ diye tehdit ettiler
2006 yılında Donald Trump ile ilişki yaşadığını öne süren porno yıldızı Stormy Daniels, iddialarını bir kez de CBS televizyonunda yayınlanan ‘60 Dakika’ programında anlattı.
Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels, 2011 yılında bir otoparkta bir erkeğin yanına yaklaşarak “Trump’ı rahat bırak. Hikâyeyi unut” dediğini sonra da yanındaki küçük kızına bakıp, “Ne güzel küçük kız. Eğer annesine bir şey olursa bu utançverici olur” dediğini öne sürdü. Daniels, Trump’ın kendisine “Kızıma benziyorsun” dediğini de iddia etti. Daniels, 2016 başkanlık seçimleri öncesinde Trump’ın avukatı Michael Cohen ile 130 bin dolarlık gizlilik anlaşması yaptığını açıklamıştı. Son röportaj sonrasında avukat Cohen, Daniels’dan bu açıklamalardan vazgeçmesini ve tehdit edildiğine dair iddialarla ilgili özür dilemesini talep etti.
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