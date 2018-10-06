Trump’ı sevindiren haber
Kasım ayı araseçimleri öncesinde olumlu ekonomik göstergelerin ardından ABD Başkanı Trump’a bir iyi haber de Senato’dan geldi. Senato’da Trump’ın yüksek mahkeme için aday gösterdiği, ancak hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle tepki çeken yargıç Brett Kavanaugh için oylama öncesinde gerekli çoğunluk sağlandı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme üyeliği için desteklediği yargıç adayı Brett Kavanaugh (53), hakkındaki tecavüz iddialarına rağmen, Senato onayı için yeterli sayıda senatörün desteğine ulaştı. Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins’in yanı sıra Demokrat Joe Manchin, Senato Genel Kurulu’ndaki oylama öncesinde Kavanaugh lehine oy kullanacağını açıkladı. Böylece çok büyük bir sürpriz olmazsa Trump’ın adayının onay alacağı anlaşıldı.
‘HAYIR’ DİYEN CUMHURİYETÇİ: Kararsız Cumhuriyetçilerden Arizona Senatörü Jeff Flake, zaten daha önce Kavanaugh lehine oy kullanacağını açıklamıştı. Maine Senatörü Susan Collins de partisinin iradesine teslim olunca, ‘Hayır’ oyu kullanacak tek Cumhuriyetçi senatör olarak Alaska’dan Lisa Murkowski kaldı. Senatör Collins, cuma günü yaptığı yaklaşık bir saat süren konuşmada, Kavanaugh’ya yönelik tecavüz suçlamasının kesinlik düzeyine erişmediğini savundu.
‘EVET’ DİYEN DEMOKRAT: Muhalefetteki Demokrat Parti’den Senatör Manchin ise Kavanaugh aleyhindeki iddiaların sahibi Christine Blasey Ford’un cinsel saldırıya uğradığına inandığını ancak bunu yapanın Kavanaugh olduğunun kanıtlanamadığını savundu. Demokrat Manchin, Kavanaugh’ın tarafsız bir yargıç olacağına inancını da dile getirdi. Manchin, kararını açıklamasının ardından Senato’daki Hart binasının önünde bekleyen ve günlerdir Kavanaugh aleyhine eylem yapanların protestosuyla karşılaştı.
TRUMP’A DESTEK: Bu son gelişmeler, 100 üyeli Senato’da 51 üyenin Kavanaugh için lehte oy kullanacağını ortaya koydu. Cumhuriyetçi Parti’nin Trump’ın yüksek yargıç adayı Kavanaugh etrafında kenetlenmesi arkasındaki asıl neden Yüksek Mahkeme’de Cumhuriyetçi müesses nizamı temsil edecek üye sayısını arttırma hedefi. Cumhuriyetçi Parti’nin Kavanaugh’ın onay sürecinde izlediği tutum, Başkan Trump ile kendi partisi arasındaki bağı kuvvetlendirdi. Trump ile partisi arasındaki Kavanaugh ittifakının kasım ayında yapılacak araseçimler için adeta hayat öpücüğü olduğu yorumları yapılıyor.
BİLGİ NOTU
Brett Kavanaugh, 36 yıl önce lisede Christine Blasey Ford’a tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanıyordu. Kavanaugh’ın Senato’dan onay alması halinde ABD’de kürtaj, eşcinsel evlilik, silahlanma hakkı gibi kritik konularda son sözü söyleyen 9 üyeli Yüksek Mahkeme’de çoğunluk muhafazakârlara geçecek.
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