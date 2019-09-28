Trump’ı ihbar eden muhbir CIA ajanı
AMERİKAN New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump hakkında şikayet dilekçesi veren muhbirin Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’den, Ukrayna konusunda uzman olan bir ajan olduğunu yazdı.
Muhbiri deşifre ederek hayatını tehlikeye atmakla itham edilen NYT, Başkan Trump’ın muhbirin güvenilir olmadığına dair iddiaları nedeniyle bu kararın okuyucu tarafından verilmesi için muhbirle ilgili detaya girdiğini belirtti.
Muhbirin, Beyaz Saray’daki görevinden sonra CIA’ye geri döndüğü ifade edildi. Buna göre muhbir, Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon konuşmasının Beyaz Saray’da yarattığı rahatsızlığın ardından ihbarda bulundu. Çünkü Beyaz Saray görevlileri konuşmanın kaydını, normal elektronik dosyalama sisteminden ayırarak gizli bilgilerin yer aldığı sisteme aktarıp saklamaya çalışıyordu. Muhbir, Beyaz Saray’daki kaynaklarından gelen bilgiler üzerine şikayette bulunmaya karar verdiğini belirtti.
Öte yandan iddiaları rakip Demokrat Parti’nin bir komplosu olarak gören ABD Başkanı Trump’ın muhbire sert tepki gösterdiği ortaya çıktı.
ESKİDEN CASUSLARA NE YAPARLARDI
ABD’nin BM misyonundaki Amerikalı diplomat ve ailelerine hitap eden Trump, “Muhbire bilgiyi veren kişi kim? Çünkü bu neredeyse casusluk. Eskiden, akıllı olduğumuz dönemde ne yapardık biliyor musunuz? Casuslara ve ihanete? Eskiden şimdiye göre biraz daha farklı davranırdık” dediği belirtildi. Trump’ın bu sözleriyle görgü tanığının gözünü korkutmaya çalıştığı öne sürüldü.
BİLGİ NOTU
Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde muhatabından 2020 seçimlerinde rakibi olması muhtemel Joe Biden’ın oğlunun bu ülkedeki olası yolsuzluklarının araştırılmasını istediği ortaya çıkmıştı. Rakibini karalamak için makamını kötüye kullanmakla itham edilen Trump hakkında azil süreci başlatılmıştı.
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