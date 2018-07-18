Trump'a şok! Konuşurken Beyaz Saray'ın ışıkları kapandı
ABD Başkanı Donald Trump, Finlandiya dönüşü Beyaz Saray'da basın karşısına çıktı. Trump, "İstihbarat servislerine güvenim tam" dediği esnada ışıklar kısa süreliğine kesildi.
Helsinki'de Rus Devlet Başkanı Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Trump, görüşmelerinin ardından ABD'de döndü. Basın karşısına çıkan Trump, konuşma yaparken kısa bir süreliğine talihsizlik yaşadı.
IŞIKLARIN KAPATILDIĞI AN DİKKAT ÇEKTİ
Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada ışıklar kapatıldı. Işıkların söndüğü anın Trump'ın "İstihbarat servislerine güvenim tam" sözlerini sarf ettiği zamana denk gelmesi dikkat çekti.
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