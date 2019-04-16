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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
16.04.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

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Trump'a kendi partisinden rakip çıktı

ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan eski Massachusetts Valisi Bill Weld, ABD Başkanı Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk aday oldu.

Weld, ABD Başkanı Donald Trump'a kendi partisinden rakip olan ilk Cumhuriyetçi aday oldu.

''SİYASİ BİR TRAJEDİ''

CNN televizyonuna açıklama yapan 73 yaşındaki Weld, Trump'ın 2020'de tekrar seçilmesi ve 6 yıl daha Beyaz Saray'da kalmasının ''siyasi bir trajedi'' olacağını söyledi.

ABD'nin geleceğinden endişe duyduğunu belirten Weld, ''Başkanlık yarışına katılmasam kendimden utanırdım.'' dedi.

Weld, Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanamazsa da bağımsız aday olarak seçime girmeyeceğini belirtti.

TRUMP'IN CUMHURİYETÇİLER'DEN ALDIĞI DESTEK YÜZDE 90'A YAKLAŞIYOR

Küresel araştırma şirketi Gallup'un anketine göre ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında aldığı destek yüzde 90'a yaklaşıyor.

1991-1997'de Massachusetts valisi olarak görev yapan Weld, 2016 Başkanlık seçimlerinde yarışan Özgürlükçü (Libertarian) Parti adayı Gary Johnson'ın da başkan yardımcısı adayı olmuştu.

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