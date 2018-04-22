Trump zirvesi öncesi Kuzey Kore’den nükleer fren
ABD Başkanı Trump ile haziran ayı başında bir zirvede bir araya gelmesi beklenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tüm nükleer testleri ve balistik füze denemelerini askıya aldıklarını açıkladı. Trump, “Büyük bir ilerleme” diye tweet attı.
GEÇEN yıl yaz aylarında nükleer bir savaşın eşiğine gelen ABD ile Kuzey Kore arasında başlayan yumuşamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bir araya geleceği zirve merakla beklenirken, Kuzey Kore’den önemli bir adım geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tüm nükleer testleri ve balistik füze denemelerini askıya aldıklarını ve bir nükleer test alanını da kapatacaklarını açıkladı. Resmi açıklamada, “21 Nisan’dan itibaren Kuzey Kore nükleer testleri ve kıtalararası balistik füze fırlatışlarını durduracak. Nükleer testlerin askıya alınması taahhütünü kanıtlamak üzere ülkenin kuzeyindeki bir nükleer test alanı kapatılacak” denildi.
SEVİNDİREN AÇIKLAMA
Bu açıklama Trump’ı sevindirdi. Trump, Twitter’dan “Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok iyi bir haber - büyük bir ilerleme. Zirvemimizi dört gözle bekliyorum” diye yazdı. Trump, Kim Jong-un’un açıklamasını da tırnak içinde kullanarak, “Herkes için ilerleme oluyor” diye bir başka tweet attı.
RUSYA: ABD ASKERİ FAALİYETLERİ AZALTSIN
Kore yarımadasındaki nükleer krizin barışçıl yolla çözülmesinde ısrar eden Rusya ise bu adıma karşılık ABD ile Kuzey Kore’nin düşman komşusu Güney Kore’ye bölgedeki askeri faaliyetlerini azaltma çağrısı yaptı. Moskova daha önce de Kuzey Kore’nin nükleer programını durdurması karşılığında ABD ile Güney Kore’nin Kore Yarımadası’nda düzenlediği ve Kuzey Kore’nin tehdit olarak gördüğü askeri tatbikatları bitirmesini talep etmişti.
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