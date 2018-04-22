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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
22.04.2018 - 00:38, Son Güncelleme:

Trump zirvesi öncesi Kuzey Kore’den nükleer fren

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Trump zirvesi öncesi Kuzey Kore’den nükleer fren

ABD Başkanı Trump ile haziran ayı başında bir zirvede bir araya gelmesi beklenen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tüm nükleer testleri ve balistik füze denemelerini askıya aldıklarını açıkladı. Trump, “Büyük bir ilerleme” diye tweet attı.

GEÇEN yıl yaz aylarında nükleer bir savaşın eşiğine gelen ABD ile Kuzey Kore arasında başlayan yumuşamanın ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bir araya geleceği zirve merakla beklenirken, Kuzey Kore’den önemli bir adım geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, tüm nükleer testleri ve balistik füze denemelerini askıya aldıklarını ve bir nükleer test alanını da kapatacaklarını açıkladı. Resmi açıklamada, “21 Nisan’dan itibaren Kuzey Kore nükleer testleri ve kıtalararası balistik füze fırlatışlarını durduracak. Nükleer testlerin askıya alınması taahhütünü kanıtlamak üzere ülkenin kuzeyindeki bir nükleer test alanı kapatılacak” denildi.

SEVİNDİREN AÇIKLAMA
Bu açıklama Trump’ı sevindirdi. Trump, Twitter’dan “Bu Kuzey Kore ve Dünya için çok iyi bir haber - büyük bir ilerleme. Zirvemimizi dört gözle bekliyorum” diye yazdı. Trump, Kim Jong-un’un açıklamasını da tırnak içinde kullanarak, “Herkes için ilerleme oluyor” diye bir başka tweet attı.

RUSYA: ABD ASKERİ FAALİYETLERİ AZALTSIN
Kore yarımadasındaki nükleer krizin barışçıl yolla çözülmesinde ısrar eden Rusya ise bu adıma karşılık ABD ile Kuzey Kore’nin düşman komşusu Güney Kore’ye bölgedeki askeri faaliyetlerini azaltma çağrısı yaptı. Moskova daha önce de Kuzey Kore’nin nükleer programını durdurması karşılığında ABD ile Güney Kore’nin Kore Yarımadası’nda düzenlediği ve Kuzey Kore’nin tehdit olarak gördüğü askeri tatbikatları bitirmesini talep etmişti.

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