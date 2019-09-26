Trump - Zelenskiy görüşmesini sızdıran muhbir paylaşıldı
ABD lideri Donald Trump'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesini ihbar eden kişi kısmen paylaşıldı.
Trump, "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti'yi yıkmaya çalışıyorlar. Bir arada kalıp, onların oyununu oynamalı ve mücadele etmeliyiz, ülkemiz tehlikede" dedi.
Trump'ın avukatı Giuliani, "Olanlar hiçbir şeyi değiştirmedi. Bir avukatın müvekkilini savunması durumuydu" diye konuştu.
Dün ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’yle 25 Temmuz’daki telefon görüşmesinin özet dökümü yayınlanmıştı. Beş sayfalık döküme göre, Trump Ukrayna’nın yeni liderinden, Demokrat başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın faaliyetlerinin araştırılması için avukatı Rudy Giuliani ve ABD Adalet Bakanı’yla çalışması konusunda istekte bulunmuştu.
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