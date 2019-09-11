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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump yüzünden ajanı çektiler

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Trump yüzünden ajanı çektiler

Amerikan CNN kanalı, ABD Başkanı Trump’ın ifşa edebileceği gerekçesiyle CIA’in 2017 yılında Kremlin’de Rusya lideri Putin’e erişimi olan en kritik ajanını geri çekmek zorunda kaldığını iddia etti. Haber ABD’yi karıştırdı. Moskova da ajan için “Bizde görev yaptı ama Putin’e erişimi yoktu” dedi.

RUSYA’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi ile ilgili iddialar Amerikan siyasetinde polemik konusu olmaya devam ederken, ülkenin önde gelen yayın kuruluşlarından CNN’in haberi Trump yönetimi ile Kremlin arasındaki ilişkilere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. CNN’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Rus hükümeti içinde bulunan ve ABD’ye bilgi aktaran bir casus, Başkan Donald Trump’ın ‘yanlış istihbarat politikası’ nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. Söz konusu karar, ABD Başkanı Trump’ın Mayıs 2017’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı toplantıda, Suriye’deki terör örgütü DEAŞ hakkında İsrail’den aldığı gizli istihbaratı paylaşmasının ardından alındı.

Trump’ın toplantıda Kremlin’deki muhbirle alakalı olmayan bu gizli bilgiyi paylaşması, Rus hükümeti içindeki casusun da deşifre olabileceği endişesini doğurdu ve dönemin ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, üst düzey yetkilileri uyardı. Bunun ardından Kremlin’deki ajanın görevine son verildi. CNN, ABD hesabına çalışan söz konusu Rus üst düzey yetkilinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e erişimi olduğunu, hatta Putin’in masasındaki belgelerin görüntülerini dahi sağlayabildiğini öne sürdü. Amerikan yayın kuruluşuna konuşan kaynaklar, ABD istihbaratının görevden alınan gizli ajana bir alternatifinin olmadığını da belirtti.

‘EN AZ 10 YIL ÇALIŞTI’

CNN’in kaynaklarına göre CIA’nin devşirdiği Rus ajan, görevi sonlanana kadar 10 yıldan fazla bir süre boyunca Washington’a bilgi geçti. New York Times (NYT) gazetesi de, köstebeğin Putin’in iç çemberinde olmamakla birlikte, Rusya liderini düzenli gördüğünü hatta üst düzey karar süreçlerine erişimi olduğunu yazdı. NYT’ye göre, muhbir Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerindeki rolüyle ilgili de CIA’nin en çarpıcı sonuca ulaşmasında kilit rol oynadı. Bu, bizzat Putin’in talimatıyla ABD seçimlerine müdahale edilmesiydi. Bu istihbaratla CIA, Putin’in Trump’ın seçilmesini kesin olarak desteklediği ve Cumhuriyetçilerin rakibi Demokrat Parti’nin Ulusal Komitesi’nin hack’lenmesine de onay verdiği sonucuna vardı.

BEYAZ SARAY VE CIA’DEN HABERE TEPKİ

Amerikan CNN kanalının haberinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, “CNN’in haberi yalnızca yanlış olmakla kalmıyor aynı zamanda birilerinin hayatını da tehlikeye atıyor” ifadesini kullandı. CIA Halkla İlişkiler Direktörü Brittany Barmell ise yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Başkanı’nın -her gün erişimi olan- ulusumuzun en hassas istihbaratını ele alış şeklinin, sözde bir dışarı çıkarma operasyonuna zorladığına dair isabetsiz spekülasyon doğru değildir” dedi.

MOSKOVA: SIRLARA ERİŞİMİ OLMADI

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin ‘en değerli’ ajanı olarak gösterilen Oleg Smolenkov’un bir zamanlar Kremlin’de çalıştığını doğruladı. Peskov, “Bay Smolenkov birkaç yıl öncesine kadar gerçekten Kremlin idaresinde çalışmıştır. Bu şahıs daha sonra iç tüzük gereği görevden alınmıştır. En değerli ajan iddialarına gelince, adı geçen şahsın çalıştığı dönemde devlet sırrı ihtiva eden ve Başkan Putin’e erişimi bulunan bir görevi olmamıştır. Sadece idari görevleri olmuştur. Amerikan basınında şatafatlı bir dille ‘büyük ajan’ olarak lanse edilmesi abartılı hafiye romanı tarzından başka bir şey değildir” dedi. Dünkü Rus Kommersant gazetesi de ‘en değerli ajan’ konusuna geniş yer ayırarak, ‘köstebek’ Smolenkov’un Putin’e yakınlığı ile bilinen dış politika danışmanı Yuriy Uşakov sayesinde Kremlin’e girdiğini yazdı. Buna göre Smolenkov, Uşakov ABD’de Büyükelçi olduğu dönemde kendisiyle çalışmış. (Nerdun HACIOĞLU)

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