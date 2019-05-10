Trump yönetiminde Venezuela çatlağı
ABD’li Washington Post (WP) gazetesi, Başkan Donald Trump’ın kendi yönetiminin Venezuela politikasını sorgulamaya başladığını yazdı.
Habere göre Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yerine genç ve enerjik bir politikacının kolaylıkla geçebileceği yönündeki teze olan inancını yitirmeye başladı. Trump’ın, agresif Venezuela stratejisiyle ilgili olarak Ulusal Güvenlik John Bolton’a doğrudan işaret ettiği bildirildi. WP’ye konuşan ABD’li üst düzey bir yetkili, Trump’ın toplantılarda artık açık bir şekilde “Bolton beni savaşa sokmak istiyor” demeye başladığını aktardı. Habere göre Trump, ‘müdahaleci’ bir duruş sergilemek konusunda şikayetçi ve bu durumu ‘ABD, dış bataklıklardan uzak durmalı’ diyerek savunuyor; Maduro için de ‘çetin ceviz’ diyor.
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