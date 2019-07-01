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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AP-AFP
01.07.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Trump ve Kim’in görüştüğü bölgede tanımlanamayan uçan nesne

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Güney Kore medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüştüğü DMZ olarak bilinen askerden arındırılmış bölgede “tanımlanamayan uçan nesne” görüldüğünü ifade etti.

Güney Kore medyasının farklı askeri yetkililerden alınan bilgilere dayandırarak yaptığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ile görüştüğü DMZ olarak bilinen askerden arındırılmış bölgede “tanımlanamayan uçan nesne” görüldüğünü duyurdu. Haberde, “tanımlanamayan uçan nesne”nin bir helikopter tarafından bırakılmış olabileceği iddiası üzerinde duruldu. Nesnenin iki Kore arasında kalan sınır çizgisi boyunca kuzeyden güneye doğru hareket ettiği bildirildi. Ayrıca, Seul’un uçan nesneye karşılık savaş jetleri ve helikopterleri havalandırdığı belirtildi.

Trump ve Kim’in görüştüğü bölgede tanımlanamayan uçan nesne

Güney Kore Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, “Tanımlanamayan uçan bir nesnenin izlerine rastlandı” ifadesi ile olayı doğruladı. Konuyla ilgili daha fazla resmi bilgi verilmedi.

Uçan nesnenin Trump ile Kim’in DMZ olarak bilinen bölgede buluşmasından bir gün sonra görüldüğü ifade edildi.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış sınır bölgesi (DMZ) 1953 yılında kuruldu. DMZ 250 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğinde.

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