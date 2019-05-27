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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri"Trump ve Kim, Joe Biden'ın düşük zekalı olduğu konusunda hemfikir"
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.05.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

"Trump ve Kim, Joe Biden'ın düşük zekalı olduğu konusunda hemfikir"

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"Trump ve Kim, Joe Biden'ın düşük zekalı olduğu konusunda hemfikir"

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın "düşük zekalı" olduğu konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Sanders, ABD'nin 2020 başkanlık adaylarından Biden'ın, bir kampanya konuşması sırasında Kuzey Kore liderini "diktatör ve tiran" olarak nitelendirmesi ve Başkan Donald Trump'ın Kim ile görüşmesini eleştirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın, Kuzey Kore medyası tarafından Biden'in "düşük zekalı bir ahmak" olarak adlandırılmasına katıldığını belirten Sanders, "Her iki liderin de eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden hakkında yapılan bu değerlendirmeye katıldığını düşünüyorum." dedi.

Sanders, Biden'ın Kuzey Kore ile kurulan ilişkileri eleştirmesine de cevap vererek, Trump'ın, Kuzey Kore lideriyle çok iyi bir ilişkiye sahip olduğunu ve bu ilişki üzerinden nükleer silahların yok edilmesi ve diğer sorunların çözülmesi gibi konulara odaklandığını savundu.

Kuzey Kore tarafından son zamanlarda yapılan orta menzilli füze denemelerine ilişkin bir soruya karşılık Sanders, Trump yönetiminin Kuzey Kore ile olan politikasının başarılı olduğunu ve konu hakkında eleştirel bakan kişilerin tarafsız olmadığını savundu.

Sanders, "Uzun bir zaman herhangi bir füze denemesi olmadı. Bu süreç içinde rehin olarak tutulan Amerikan vatandaşlarımızı ve (Kore savaşından kalma) askerlerimizin naaşlarını geri aldık. Bu bana göre kesinlikle başarıdır." ifadelerini kullandı.

Japonya'da bulunan Trump da Twitter'dan açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemeleriyle ilgili rahatsızlık duymadığını, Kim Jong-un'un, verdiği sözü tutacağına inandığını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan bir yorum yazısında, ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olan Joe Biden'ın, bir kampanya konuşması sırasında, Kuzey Kore liderini "diktatör ve tiran" olarak nitelendirmesine karşılık, "(Biden'ın) Söylediği şey, bırakın politikacı olmasını, insan olarak bile temel niteliklerden yoksun düşük zekalı bir ahmağın safsatası." değerlendirmesinde bulunuldu.

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