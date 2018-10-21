Trump: Umarım Prens sorumlu değildir
ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, olayda kesinlikle ‘yalan ve aldatmalar’ yaşandığını söyledi.
ABD Başkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın cinayetten sorumlu olduğu şeklindeki iddialar hakkında, “Kimse bana onun bundan sorumlu olduğunu ya da olmadığını söylemedi. Henüz bu noktaya ulaşmadık. Umarım o sorumlu değildir” açıklamasında bulundu. Trump, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı konusunda yaptığı ilk açıklamayı güvenilir bulduğunu açıklayarak tepki çekmişti. Washington Post gazetesinin aktardığına göre Trump, Prens Selman’ın elinde bulundurduğu güç için ‘görece genç olduğunu’ söylemesine karşın, Selman’ın yerine başka bir liderin gelmesini tercih etmeyeceğini kaydetti. Suudi Arabistan’ın ABD’den silah satın almasını öven, petrol fiyatlarına ve İran’ı ‘köşeye sıkıştırma’ya atıfta bulunan Trump, “Orada İsrail’i korumaya yardım edecek başka kimsemiz yok” ifadesini kullandı. Trump, ABD’nin Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması halinde bundan Çin ve Rusya’nın çıkar elde edeceğini savundu.
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