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    Trump rüzgârın azizliğine uğradı

    Hürriyet Haber
    08.02.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Trump’ın uçağa bindiği sırada esen rüzgâr saçlarını havaya kaldırdı. Trump’ın büyük bir özenle taradığı saçlarının aslında çok az olması ABD medyasında alay konusu oldu.

    ABD Başkanı Trump'ın saçları şimdiye kadar çok kez ABD medyasının alay konusu oldu. Trump'ın özenle taradığı sarı saçları hakkında 'peruk' olduğu bile iddia edildi.

    Ancak ortaya çıkan son görüntü Trump'ın saç problemini net olarak ortaya koydu. Trump, ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere uçağa binerken rüzgârın kurbanı oldu. Saçları havalanan Trump'ın kafasındaki kel bölgeler açığa çıktı. Trump'ın saçlarına çok özen gösterdiği ve kel kalmaktan çok korktuğu biliniyor.

    Trump'ın saçlarını sertleştiren bir spreyle taradığı, bu yüzden bu kadar sabit göründüğü biliniyor.

    Etiketler: TRUMP , ABD , saç
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